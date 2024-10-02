山陀兒颱風挾強風暴雨準備襲台，緩慢難測的走向，讓全台今（2）日宣佈停班停課，避免造成災害。但沒上班會有錢領嗎？會被扣錢嗎？可以不出門上班嗎？原本在家工作也能放颱風假嗎？颱風假薪水又是怎麼算？《NOWnews今日新聞》整理颱風假常見QA，讓你一次搞懂，原來「颱風假」並不是「假」喔！
🟡颱風假是什麼？
「 颱風假 」是因為颱風帶來的狂風、豪雨，為了顧慮民眾自身安全的防範措施。依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」的規定，必須達到一定程度的「風、雨量」才會由各權責單位宣佈「停班、停課」。
🟡颱風假上班會給薪水嗎？
1颱風假如果是「上班日」，依照勞動部的準則，員工有上班就是「正常」給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。
2颱風假為「休息日」：若颱風假剛好是「休息日」時，雇主要按照規定，發給員工加班費。
🟡颱風假上班薪水怎麼算？有加班費嗎？可以補休嗎？
颱風假剛好是是表訂的上班日，如果出勤，雇主就一定要照常給薪，至於有沒有加班費，勞動部的規定是，若勞工應雇主要求在颱風天出勤，「宜」加給勞工工資，建議雇主可以從優給予，但並沒有規定一定要多給，如果要換假補休，也要由勞資雙方協議。
🟡颱風假可以不去不上班嗎？
「颱風假」不是勞基法規中正規的假別，雇主仍可要求員工出勤，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因為「安全因素」不出勤到班。
🟡居家上班遇到颱風假，小孩在家可放颱風假嗎？
104人力銀行指出，居家上班者出勤不受颱風影響因此無颱風假，若員工颱風假當天有照顧小孩的需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。
🟡颱風假不上班會被扣錢嗎？
如果員工在颱風假期間未出勤，雇主可以選擇「不支付」當天的薪水，但這並不等同於扣薪。雇主不得將此視為曠工或遲到，也不能強迫員工以事假或特休假來處理。
🟡居住地放颱風假、公司沒停班怎麼辦？
颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，即可停班，若「工作地」正常上班，員工「居住地」或「上下班途中必經區域」停班，員工也可以主動要求不到班，例如公司在台北，員工居住在宜蘭通勤上班，台北正常上班，但宜蘭宣布停班，則員工可跟公司要求放颱風假。
🟡居家上班也有颱風假嗎？
因颱風假並非是一種假別，而是基於「出勤安全」為首要考量的措施，因此原本已經居家工作者不能用「颱風假」為由停止工作，居家工作者由於無需外出上班，若員工單方面堅持放「颱風假」，雇主是可以視其為「曠職」，但104人力銀行也指出，居家工作者是否需要照常上班，實務上還是有彈性空間，可以由勞資雙方自行協商。
🟡颱風假標準是什麼？
依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 4 條規定，依據氣象預報，只要「風量、雨量」兩者其中一者有達停班停課標準，但若風、雨量都未達到停班停課基準，但是受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，也是有停班停課的可能性。
颱風假「風量」基準：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上」時即達颱風假標準。
颱風假「雨量」基準：依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，像大台北地區未來24小時累積雨量預測為350毫米，苗栗、台中、高雄市則為山區累積雨量200毫米，平地350毫米。
🟡可以到哪裡查颱風停班停課資訊？
新聞媒體
「行政院人事行政總處」網站
民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
付費服務專線0203-001-66
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「 颱風假 」是因為颱風帶來的狂風、豪雨，為了顧慮民眾自身安全的防範措施。依據行政院發布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」的規定，必須達到一定程度的「風、雨量」才會由各權責單位宣佈「停班、停課」。
🟡颱風假上班會給薪水嗎？
1颱風假如果是「上班日」，依照勞動部的準則，員工有上班就是「正常」給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。
2颱風假為「休息日」：若颱風假剛好是「休息日」時，雇主要按照規定，發給員工加班費。
🟡颱風假上班薪水怎麼算？有加班費嗎？可以補休嗎？
颱風假剛好是是表訂的上班日，如果出勤，雇主就一定要照常給薪，至於有沒有加班費，勞動部的規定是，若勞工應雇主要求在颱風天出勤，「宜」加給勞工工資，建議雇主可以從優給予，但並沒有規定一定要多給，如果要換假補休，也要由勞資雙方協議。
🟡颱風假可以不去不上班嗎？
「颱風假」不是勞基法規中正規的假別，雇主仍可要求員工出勤，因此只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可因為「安全因素」不出勤到班。
🟡居家上班遇到颱風假，小孩在家可放颱風假嗎？
104人力銀行指出，居家上班者出勤不受颱風影響因此無颱風假，若員工颱風假當天有照顧小孩的需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。
🟡颱風假不上班會被扣錢嗎？
如果員工在颱風假期間未出勤，雇主可以選擇「不支付」當天的薪水，但這並不等同於扣薪。雇主不得將此視為曠工或遲到，也不能強迫員工以事假或特休假來處理。
🟡居住地放颱風假、公司沒停班怎麼辦？
颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，即可停班，若「工作地」正常上班，員工「居住地」或「上下班途中必經區域」停班，員工也可以主動要求不到班，例如公司在台北，員工居住在宜蘭通勤上班，台北正常上班，但宜蘭宣布停班，則員工可跟公司要求放颱風假。
🟡居家上班也有颱風假嗎？
因颱風假並非是一種假別，而是基於「出勤安全」為首要考量的措施，因此原本已經居家工作者不能用「颱風假」為由停止工作，居家工作者由於無需外出上班，若員工單方面堅持放「颱風假」，雇主是可以視其為「曠職」，但104人力銀行也指出，居家工作者是否需要照常上班，實務上還是有彈性空間，可以由勞資雙方自行協商。
🟡颱風假標準是什麼？
依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第 4 條規定，依據氣象預報，只要「風量、雨量」兩者其中一者有達停班停課標準，但若風、雨量都未達到停班停課基準，但是受地形、雨量影響，導致交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，也是有停班停課的可能性。
颱風假「風量」基準：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上」時即達颱風假標準。
颱風假「雨量」基準：依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，像大台北地區未來24小時累積雨量預測為350毫米，苗栗、台中、高雄市則為山區累積雨量200毫米，平地350毫米。
🟡可以到哪裡查颱風停班停課資訊？
新聞媒體
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民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
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