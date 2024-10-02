中信兄弟近日以來，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，被有心人士的操作，嚴重造成球員及球團的負面形象。引此球團決定，近期將暫停教練團與球員們，在私人行程與球迷朋友進行合照，也避免類似情況再度發生。中職會長蔡其昌也表示，針對特定詐騙集團涉及在網絡上以假帳號抹黑球員的行為，稍早已請辦公室與刑事警察局聯繫。
平野惠一傳出疑似跟八大業者合照 多名球員被影射打假球
此前兄弟主帥平野惠一在一個檔案中被標記「知名更生人」、「酒店」、「八大行業」、「美女入行」等關鍵字的IG帳號被標記，內文寫著「小聚」，引起球迷熱議，認為職棒球隊教頭與爭議人士聚會是否合適。
中信兄弟已向平野惠一了解此事，並表示：「平野總教練表示，他在燒肉店用餐時，餐廳裡有其他客人認出平野教練且拍照，該人士為其中一位合照的客人之一。平野教練表示，未來避免誤會，也不會再在私下場合與球迷拍照。」
而近日又突然有其他中信兄弟球員，如：詹子賢、岳東華等人的合照在網路上流傳，文中甚至寫著「好幾天棒球贏錢了」，讓人聯想假球事件。對此中信兄弟球團也不得不發出聲明，做出必要措施。
中信兄弟暫停球員和教練私下合照
中信兄弟在官方臉書聲明中表示，「近日以來，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，造成不必要的討論與有心人士的操作，也嚴重造成球員及球團的負面形象。」
「因此，中信兄弟球團在今天特別公告，近期將暫停教練團與球員們，在私人行程與球迷朋友進行合照，造成不便，敬請見諒。」兄弟強調，「呼籲球迷朋友們多加留意，避免有心人士的刻意操作及類似詐騙手法，請大家要特別注意，再次感謝大家的配合！」
而中職會長蔡其昌也在社群寫道：「針對特定詐騙集團涉及在網絡上以假帳號抹黑球員的行為，稍早已請辦公室與刑事警察局聯繫，後續將會針對該案進行追查，對於任何不法行為，我們與球團絕對不會寬貸！」
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此前兄弟主帥平野惠一在一個檔案中被標記「知名更生人」、「酒店」、「八大行業」、「美女入行」等關鍵字的IG帳號被標記，內文寫著「小聚」，引起球迷熱議，認為職棒球隊教頭與爭議人士聚會是否合適。
中信兄弟已向平野惠一了解此事，並表示：「平野總教練表示，他在燒肉店用餐時，餐廳裡有其他客人認出平野教練且拍照，該人士為其中一位合照的客人之一。平野教練表示，未來避免誤會，也不會再在私下場合與球迷拍照。」
而近日又突然有其他中信兄弟球員，如：詹子賢、岳東華等人的合照在網路上流傳，文中甚至寫著「好幾天棒球贏錢了」，讓人聯想假球事件。對此中信兄弟球團也不得不發出聲明，做出必要措施。
中信兄弟暫停球員和教練私下合照
中信兄弟在官方臉書聲明中表示，「近日以來，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，造成不必要的討論與有心人士的操作，也嚴重造成球員及球團的負面形象。」
「因此，中信兄弟球團在今天特別公告，近期將暫停教練團與球員們，在私人行程與球迷朋友進行合照，造成不便，敬請見諒。」兄弟強調，「呼籲球迷朋友們多加留意，避免有心人士的刻意操作及類似詐騙手法，請大家要特別注意，再次感謝大家的配合！」
而中職會長蔡其昌也在社群寫道：「針對特定詐騙集團涉及在網絡上以假帳號抹黑球員的行為，稍早已請辦公室與刑事警察局聯繫，後續將會針對該案進行追查，對於任何不法行為，我們與球團絕對不會寬貸！」