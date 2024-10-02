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中信兄弟近日以來，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，引此球團決定，，也避免類似情況再度發生。中職會長蔡其昌也表示，針對特定詐騙集團涉及在網絡上以假帳號抹黑球員的行為，稍早已請辦公室與刑事警察局聯繫。此前兄弟主帥，引起球迷熱議，認為職棒球隊教頭與爭議人士聚會是否合適。中信兄弟已向平野惠一了解此事，並表示：「。平野教練表示，未來避免誤會，也不會再在私下場合與球迷拍照。」而近日又突然有，讓人聯想假球事件。對此中信兄弟球團也不得不發出聲明，做出必要措施。中信兄弟在官方臉書聲明中表示，「近日以來，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，造成不必要的討論與有心人士的操作，也嚴重造成球員及球團的負面形象。」「因此，中信兄弟球團在今天特別公告，，造成不便，敬請見諒。」兄弟強調，「呼籲球迷朋友們多加留意，避免有心人士的刻意操作及類似詐騙手法，請大家要特別注意，再次感謝大家的配合！」而中職會長蔡其昌也在社群寫道：「針對特定詐騙集團涉及在網絡上以假帳號抹黑球員的行為，稍早已請辦公室與刑事警察局聯繫，後續將會針對該案進行追查，對於任何不法行為，我們與球團絕對不會寬貸！」