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美國總統大選首場副總統辯論在當地時間1日晚間登場，由民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）對上共和黨副總統候選人范斯（JD Vance），稍早辯論在兩人握手之後揭開序幕。美國總統大選首場副總統辯論在當地時間1日晚間（台灣時間2日早上9點）登場，稍早范斯以及華茲在主持人介紹之後，便在講台中央相互握手，隨後展開了辯論。值得注意的是，相較於川普與賀錦麗握手便展現出劍拔弩張的氣氛，范斯與華茲兩人的開場則是顯現出了相對和平過沉穩的氛圍。先前就有外媒指出，這場辯論很可能不會出現太戲劇化的情節，梗圖愛好者可能會失望。這場由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主辦的辯論可能會成為選舉日之前的最後一場大型活動，也是美國近代競選歷史上，首次由副總統辯論作為投票前的終曲。雖然過去副手辯論不至於牽動選情，但今年雙邊民調互咬得緊，競爭激烈，兩位綠葉有重大失誤或漂亮得分都可能影響選舉結果。美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，這場辯論對將展現兩人的政治認同，而這可能將會影響密西根州、賓州和威斯康辛州尚未做出決定的選民。