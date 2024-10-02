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▲泰拉平時只和2隻狗同住，電費卻破萬。（圖／翻攝自泰拉臉書）

KOL泰拉從節目《大學生了沒》發跡，樂於分享日常的她，IG有11.7萬人追蹤，日前她曝光9月破萬電費，忍不住發問，「合理嗎？」也引來討論。泰拉在限時動態中分享9月的電費，高達1萬5千183元，但她只和兩隻狗同住，雖然為了給狗營造舒適的溫度，冷氣幾乎開24小時，但泰拉也說，「基本上都單一區域開，冷氣也不會開開關關。」看到驚人的數字，她也認不住問，「我家電費有在合理嗎？」不只是演藝人員有電費的困擾，民眾黨立委黃國昌日前披露行政院長官邸6到8月電費高達15萬，行政院長卓榮泰表示，官邸只有他一個人，用電異常也讓他覺得怪怪的，會請電力單位做調查。也有網友看了很多人說「變頻冷氣很省電，開開關關很耗電，短時間出門不用關機」等言論，結果她設定22度開一整天，卻仍被扣了7千多元，而根據台電說法，冷氣每提高一度就能節省6%的電力，同樣的方式，假如是開27度的話，價差能差到3.5倍，且如果是在客廳開冷氣，也會比房間開冷氣來得耗電，另外，根據台電實驗也指出，短時間出門30分鐘內不用關冷氣沒關係，但如果超過30分鐘還是建議先關掉，才能省電又省荷包。