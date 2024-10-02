我是廣告 請繼續往下閱讀

美國大選副總統電視辯論會1日登場，此戰由哥倫比亞廣播公司（CBS）舉行，民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)與共和黨副總統候選人范斯(J.D. Vance)首度對決，由於昨日伊朗朝以色列狂轟火箭彈，加上以色列與黎巴嫩不斷交火，首題聚焦中東議題。華茲批川普在此議題立場搖擺善變；范斯則攻擊拜登任內解凍60億美元的伊朗資金，成為幫助伊朗的兇手，兩人皆扮演「攻擊犬」的角色。在辯論首題談到中東戰火，華茲被問到是否支持以色列對伊朗進行反擊，他先是強調對以色列的支持，然後轉向批評川普及其外交政策，並未針對問題回應。華茲直指川普自己的國家安全顧問都曾表示，川普掌權是危險的，並提到川普執政時退出伊朗核協議，破壞中東地區的穩定性。他批，「當我們的盟友看到川普轉向蒲亭、轉向北韓時，當我們開始看到應讓聯盟團結在一起時，卻變得變化無常，我們將保持承諾。」輪到范斯回答時，他先是花了一點時間介紹自己，隨後也將矛頭指向拜登，提出共和黨時常攻擊拜登在伊朗問題的說詞，批評拜登透過解凍伊朗60億美元的資金，為伊朗提供了攻擊的資金。接著為川普護航，強調川普任內從沒有國家敢跨過線，川普能透過力量維持和平。不過這段說法隨即被美媒進行事實查核，美聯社提到，美國去年同意解凍 60 億美元的伊朗資金，作為釋放被伊朗扣押的 5 名美國公民的協議的一部分，拜登政府堅稱這些資金尚未進入伊朗政府金庫；白宮國安發言人柯比（John Kirby）曾表示伊朗當局不會直接拿到錢，要透過人道物資、農產品、醫療補給和食物的方式提領，透過一些程序讓物資有條件的約束。