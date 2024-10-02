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美國總統大選首場也可能將是最後一場副總統辯論在當地時間1日晚間（台灣時間2日上午）登場，由民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）對上共和黨副總統候選人范斯（JD Vance），而移民問題再度成了辯論焦點，不過當范斯在俄亥俄州春田市移民問題上澄清自己觀點時，便遭主持人打斷、獲得這場辯論中的首張「靜音卡」。美國總統大選副總統辯論登場，不過相較於川普及賀錦麗的總統辯論，這場副總統辯論缺乏火花，雙方都十分認真就政策表達觀點，但當講到移民議題時，現場出現了些許火花。移民話題是選民最關心的議題之一，也是民主黨最大的弱點之一。在拜登擔任總統期間，非法移民的拘留數量達到破紀錄的水平，儘管最近這一數據有所下降。華茲首先針對了先前國會兩黨團起草的新法案，將為南部邊境提供資金和安全，卻遭到川普聯合共和黨人投票反對。華茲表示，「川普說『不』，要他們（共和黨人）投票反對，因為這給他們帶來競選問題」，「如果我們真的做了一些事情，而這需要立法機關來完成，不能只通過行政部門完成。」華茲進一步表示，川普在擔任總統的期間，有四年的時間可以兌現邊境承諾，「要做出承諾是多麽容易，川普稱『要建造一座大牆、墨西哥將為此付出代價』，但牆只建造了不到百分之二，且墨西哥沒有支付一毛錢。」而范斯不甘示弱，先是指責賀錦麗允許芬太尼通過南部邊境流入美國，並強調美國應該沿著與墨西哥邊境「建造隔離牆」。不過當范斯被問到，他是否會像川普在任時般，在邊境將移民家庭分開，他並沒有正面回答，僅稱「我的觀點是，由於賀錦麗開放邊境，我們已經出現了大量移民家庭遭分開的現象。」此外，當范斯談論移民政策時，再度提到了俄亥俄州春田市的海地移民，雖然沒有直接提到先前的「海地移民吃貓狗」事件，但當主持人布瑞南（Margaret Brennan）對范斯的看法進行事實核查時，范斯打斷並抱怨她對自己進行不公平地事實查核，且堅持繼續談論移民，以澄清自己的觀點時。不過范斯話才講到一半，布瑞南便面無表情的表示「參議員，謝謝您」，范斯的麥克風隨後就被靜音。