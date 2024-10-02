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美國總統大選副總統電視辯論會1日登場，民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)與共和黨副總統候選人范斯(J.D. Vance)首度對決，由於華茲過去曾前往中國教書，還曾表示自己六四天門安事件當天就在香港，且在無數次訪談中都是如此說，但近來遭明尼蘇達州的公共電視台直指他在當年8月才前往亞洲，華茲被問到此問題時一時語塞，未回應具體時間，甚至首度承認自己口誤。華茲過去曾有過前往中國教書的背景，因此也以中國通作為選戰人設，華茲在過去曾數度表示，在中國六四天安門事件爆發當天，自己在香港，且看到事件發生後，更加下定決心前往中國。不過，就在辯論前一天，9月30日，明尼蘇達州公共廣播電台MPR新聞報導稱，1989年5月16日刊登的一張照片顯示，華茲在位於內布拉斯加州的美國國民警衛隊軍械庫工作。該電台報導稱，內布拉斯加州另一家報紙在當年8月11日刊登的一篇報導也提到，華茲直至八月的某個周日才準備啟程前往中國。美媒隨即整理出過去華茲的說法，2009年和2014 年都在美國國會及行政部門中國委員會舉行的紀念天安門廣場抗議活動中提到此事，2019年也在電台訪問中談到自己六四當天在香港。在辯論台上，哥倫比亞廣播公司主持人要求華茲回應過去的說法，他在天安門廣場大屠殺期間是否在香港，華茲被問及此問題時一時語塞，支支吾吾地回應說，自己在1989年夏天前往中國，帶著年輕人去那裡學習，「我從一開始就承諾確保我是為人民服務的。」華茲未能直接回答問題，受到主持人追問，接著，華茲才坦言自己在這件事的上說錯了，改稱「那年夏天我到了那裡」，但仍未對究竟在何時前往中國來回應。