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▲Andy疑獨自離開台灣去長灘島度假，他自拍分享動向，眼神略為疲憊。（圖／Andy IG）

▲Andy在長灘島搭船還去夜店玩，心情看似還不錯。（圖／Andy IG）

▲Andy（左）和家寧（右）過去感情甜蜜，如今卻形同陌路。（圖／眾量級IG）

YouTuber情侶檔「眾量級」Andy、家寧近日頻頻被爆分手，彼此社群動態上都許久未看到對方的身影，但他們始終未對外談及戀情現況。昨（1）日Andy則在IG限時動態發文，分享自己搭機到菲律賓長灘島旅遊的畫面，只見Andy離開台灣，到長灘島搭船散心，似乎只有一個人去度假，又不見家寧的身影，引起外界討論。颱風「山陀兒」襲台，Andy昨日卻在IG限時動態曬出自己搭飛機出國度假的畫面，只見他在機上自拍，問大家：「颱風天你們一切都好嗎？」眼神看起來有些疲憊。接著Andy還分享高空中雲層的照片，笑說：「雲海棉花糖送給你們吃」。而他落地長灘島後馬上就去搭船吹風，還在夜店被請上DJ台狂歡，不過影片、照片中都沒拍到其他同行友人，猜測Andy是獨自出國，身邊也沒有女友家寧陪伴。過去Andy和家寧共同經營YouTube頻道「眾量級CROWD」，訂閱人數高達225萬，兩人以情侶惡搞、互整系列主題影片走紅，頻道最近一次更新則是1個月前，當時拍攝主題是家寧去凍卵的影片，兩人交往多年始終沒有結婚消息傳出，反倒頻頻被爆分手。Andy上個月20日在個人YouTube上傳獨自拍攝的新影片，回到最初起點「粉紅色套房」，是兩人交往時同居的地方，但如今房間內已經沒有任何女性用品，衣櫃也只剩Andy自己的衣服，被猜測兩人早就分手。不過Andy和家寧始終沒有針對這件事出面回應，家寧的IG版面目前充斥著多張美照，已經沒有和Andy放閃的照片，Andy出國家寧也沒有任何表態，關係似乎已不如以往親密。