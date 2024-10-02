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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯外卡系列賽，紐約大都會隊今（2）日與密爾瓦基釀酒人正面對決，大都會靠著凶猛火力，以8：4擊敗釀酒人，取得聽牌優勢。不過，在比賽過程中，兩隊險些爆發板凳清空衝突，釀酒人游擊手Willy Adames與大都會外野手Jesse Winker爆發口角，賽後Adames直言：「這就是他的人品。」比賽進行到2局，Winker擊出一支兩分打點的三壘安打，為大都會隊拉開領先，他興奮地站上三壘，但卻與釀酒人游擊手Adames發生激烈的口角爭執，兩人你一言我一語、情緒高漲，場面一度劍拔弩張，所幸雙方情緒並未失控，才讓事態沒有進一步升級。談到這起口角爭執，Adames表示：「我不知道他在想什麼，但他開始說了一些話，我也回了幾句。我想這就是他這種球員的人品。他說那些話讓我很驚訝，但我想這就是他的個性吧。」值得一提的是，Winker和Adames在2023年曾是釀酒人隊的隊友。Winker在密爾瓦基效力期間表現掙扎，61場出賽僅擊出一支全壘打，OPS（攻擊指數）僅有.567，雖然兩人同隊的時間不長，但或許兩人之間已經積累一些未解的情緒。據SNY報導，Winker在比賽後拒絕討論與Adames的口角爭執，僅表示「先專注於明天的比賽」，同時他也沒有透露更多細節。大都會在3戰2勝制的外卡系列賽旗開得勝，搶下聽牌優勢。明（3）日再贏球就晉級國聯分區系列賽。