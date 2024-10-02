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美國總統大選副總統辯論在當地時間1日晚間（台灣時間2日上午）登場，由哥倫比亞廣播公司（CBS）舉行，成為民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）首度對決。不過在辯論開始，華茲顯得相對緊張，也有外媒指出，范斯在辯論中表現得比華茲更為自在。美國總統大選副總統辯論登場，這場辯論可能會成為選舉日之前的最後一場大型活動，也是美國近代競選歷史上，首次由副總統辯論作為投票前的終曲。雖然過去副手辯論不至於牽動選情，但今年雙邊民調互咬得緊，競爭激烈，兩名副總統候選人有重大失誤或漂亮得分都可能影響選舉結果。當第一個問題提到了中東局勢時，華茲被問及是否支持以色列先發制人打擊伊朗，有外媒注意到，華茲在回應時似乎顯得非常緊張，在回答中夾雜著「呃（uhm）」和「啊（ah）」的聲音，且語速很快，偶爾會結巴。華茲的回答不僅有些猶豫，還疑似兩度混淆以色列與伊朗，講出「以色列及其代理人」（Israel and its proxies.）。不過華茲隨後轉向攻擊川普，當他開始痛批川普對伊朗和中東問題的反應後，華茲的表現開始漸入佳境。但英國廣播公司（BBC）表示，雖然辯論中，主持人設法將焦點聚焦在政策上，但電視畢竟是視覺媒介，候選人在鏡頭前的表現必然會引發觀眾共鳴。報導指出，不可否認的是，范斯在辯論中表現得比華茲更為自在，也更擅長公開演說。范斯曾撰寫了暢銷書《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），後來又成為政治家，可能受益於長年待在鎂光燈下及四處發表演說，范斯知道該如何發表引人注目的簡短言論。另一方面，華茲對媒體並不陌生，他今年夏天不斷出現在電視新聞上，這可說是賀錦麗選他作為競選搭檔的原因之一。但華茲更專注於提出詳細論點，並經常在回憶事實和談話要點時暫停，接著才繼續論述，似乎並不是那麼能言善道。先前美國有線新聞網（CNN）就指出，華茲在辯論前十分緊張，因為他「不想讓賀錦麗失望」。