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美國總統大選副總統電視辯論會1日登場，民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)與共和黨副總統候選人范斯(J.D. Vance)首度對決，范斯在辯論過程中被問及，在2016年時曾批評自己現任的總統搭檔人選川普是美國希特勒，未料，與前一輪的華茲認錯自己前中國的時序一樣，范斯在辯論台上也坦承自己錯看了川普。在2016年川普首度競選美國總統時，當時范斯曾公開批評川普是美國希特勒，不適合擔任國家領導職務，亦曾數度批評川普的政策。主持人布倫南（Margaret Brennan）問及范斯有關他先前批評川普的發言，以及為什麼美國人應該相信他能夠向川普提供建議，「而不僅僅是他想聽到的建議」。范斯回應坦言自己錯看了川普，「我也非常公開地承認我對川普的看法是錯誤的。首先，我錯了，因為我相信了一些媒體報導，但後來證明這些報導對他的紀錄有許多捏造說法」。他表示，現在支持川普是因為他「為美國人民貢獻」，川普為美國人民帶來進步，人民薪資上漲，南部邊境也更加安全。他還說，川普第一任期若不是屢遭國會提出彈劾案，會表現得更好。他強調，川普帶來很多自己沒想到的事情。