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詹皇連續2年成聯盟最老球員！NBA在昨（1）日迎來季前媒體日，洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James也出席，並和他的兒子Bronny James同台登場，成為媒體焦點。終於在NBA完成「父子聯手」夢想的LeBron James，將迎接個人的第22個賽季，且在年底度過生日後，也將邁入40歲大關。底下網友留言開玩笑道：「最老但是最強的」、「這個年紀還在打NBA」、「史上最佳天賦」、「這樣的傳統很好」、「他看起來好像變年輕了」等。除了39歲的LeBron James是NBA現役最老球員外，後續有3人都以38歲並列，分別是紐奧良黃蜂的Taj Gibson、聖安東尼奧馬刺的Chris Paul以及洛杉磯快艇的P.J. Tucker，而位居第5名的，則是37歲效力休士頓火箭的Jeff Green。