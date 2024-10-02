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▲美國民主黨副總統候選人華茲的兒子葛斯。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選首場副總統辯論在當地時間1日晚間登場，由民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）對上共和黨副總統候選人范斯（JD Vance），這是兩人的首度正面交鋒。由於近來槍枝暴力事件頻傳，因此槍枝問題也成為辯論焦點，華茲在辯論會上透露，自己的17歲兒子就曾目睹了槍擊事件發生。美國總統大選首場副總統辯論登場，這也成為華茲與范斯首場交鋒，雙方在各大議題進行爭辯，不過當談到槍枝議題時，雙方做出了「短暫的和解」。主持人先是詢問范斯是否認為父母對其未成年子女在校園進行大規模槍擊事件負責，范斯表示，他相信當地執法部門及地方當局會做出決定，「我認為在某些情況下答案是肯定的，但在部分情況下是否定的。」范斯接續表示，他認為他和華茲可能都同意在這個方面需要做的更好，「問題是遏止槍枝暴力的正確方法是什麼。」不過范斯隨後談到非法獲得槍之後，又再度轉向攻擊了賀錦麗的邊境政策。華茲後續進行回應，稱范斯的建議還不夠，並談到先前他參觀了芬蘭的學校，指出這些學校不需要與美國學校相同的安全措施。芬蘭是一個槍枝擁有率高、槍支暴力率低的國家。華茲表示，「我們可以做一些合理的事情來改變現狀」，美國人可以保留槍支，但國家仍然可以減少槍支暴力。華茲還談到，在槍枝法第二修正案提出之前，他也曾會見了桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）的死者家屬，「他們七歲的孩子死了，他們要求我們做點什麼。我跟副總統（賀錦麗）都知道第二修正案已經存在，但我們的首要責任是對我們的孩子。」該學校在2012年時曾發生一起槍擊事件，當時一名男子闖入校園開槍，造成20名6歲和7歲的兒童以及6名成人死亡。華茲也提到了他的孩子目睹了社區中心發生槍擊事件，「我有一個17歲的孩子，他在社區中心打排球時目睹了槍擊事件。這些經歷不會離開。」後續范斯對於華茲孩子目擊槍擊事件一事，表示「我很遺憾聽到這件事」。華茲的17歲兒子葛斯（Gus Walz），患有「非語言學習障礙」、注意力缺陷/過動症和焦慮症，在民主黨全國代表大會，華茲正式被黨內提名，登台向家人致意時，葛斯看得熱淚盈眶，還指向舞台彷彿驕傲表示「那是我爸！」當時也引起了社群平台討論。