我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟許基宏因為盜壘失敗，讓江坤宇錯失打擊機會，被不少球迷私訊抨擊，今（2）日凌晨在個人IG發出限時動態回應。（圖／翻攝自許基宏 IG）

許基宏盜壘失敗被罵翻後回應了！中信兄弟隊昨（1）日在主場迎戰台鋼雄鷹，「小可愛」江坤宇原有機會在最後一打席，挑戰完全打擊紀錄，但許基宏在一壘發動盜壘失敗，結果江坤宇沒能再次上場打擊。兄弟陣中主力游擊江坤宇，在昨日比賽的首個打席敲出一壘安打，5、6局個別敲出三壘安打、二壘安打，距離達成完全打擊的紀錄，只剩下轟出全壘打。雖然在兄弟的「凱旋象前」節目中，儘管如此，依然還是有不少球迷透過私訊指責許基宏，因此他也在IG發出限時動態，文中寫道：「」並同時在一旁備註：「我沒有要拚盜壘王。」能感受到字詞間相當無奈。