許基宏盜壘失敗被罵翻後回應了！中信兄弟隊昨（1）日在主場迎戰台鋼雄鷹，「小可愛」江坤宇原有機會在最後一打席，挑戰完全打擊紀錄，但許基宏在一壘發動盜壘失敗，結果江坤宇沒能再次上場打擊。賽後，不少球迷私訊指責許基宏，因此今（2）日凌晨在個人IG發出限時動態回應，寫道：「戰術執行不一定每次都是成功的，我們當然也希望都能成功。」字裡行間透露出無奈。
完全打擊只差開轟 江坤宇錯失機會
兄弟陣中主力游擊江坤宇，在昨日比賽的首個打席敲出一壘安打，5、6局個別敲出三壘安打、二壘安打，距離達成完全打擊的紀錄，只剩下轟出全壘打。然而，8局下輪到曾頌恩打擊時，一壘跑者許基宏發動盜壘失敗，而曾頌恩也敲出界外飛球遭到接殺，江坤宇錯失本場比賽的最後打擊機會。
雖然在兄弟的「凱旋象前」節目中，曾頌恩為許基宏緩頰，表示當下教練有下達打帶跑戰術，只是剛好遇到投手的挖地瓜球，並說道：「阿坤還很年輕，機會還很多。」雖然很可惜，但完全打擊本來就是可遇不可求，需要一點運氣。
儘管如此，依然還是有不少球迷透過私訊指責許基宏，因此他也在IG發出限時動態，文中寫道：「戰術執行不一定每次都是成功的，我們當然也希望都能成功，但當下會發生什麼狀況，是我們無法預測的。」並同時在一旁備註：「我沒有要拚盜壘王。」能感受到字詞間相當無奈。
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兄弟陣中主力游擊江坤宇，在昨日比賽的首個打席敲出一壘安打，5、6局個別敲出三壘安打、二壘安打，距離達成完全打擊的紀錄，只剩下轟出全壘打。然而，8局下輪到曾頌恩打擊時，一壘跑者許基宏發動盜壘失敗，而曾頌恩也敲出界外飛球遭到接殺，江坤宇錯失本場比賽的最後打擊機會。
雖然在兄弟的「凱旋象前」節目中，曾頌恩為許基宏緩頰，表示當下教練有下達打帶跑戰術，只是剛好遇到投手的挖地瓜球，並說道：「阿坤還很年輕，機會還很多。」雖然很可惜，但完全打擊本來就是可遇不可求，需要一點運氣。
儘管如此，依然還是有不少球迷透過私訊指責許基宏，因此他也在IG發出限時動態，文中寫道：「戰術執行不一定每次都是成功的，我們當然也希望都能成功，但當下會發生什麼狀況，是我們無法預測的。」並同時在一旁備註：「我沒有要拚盜壘王。」能感受到字詞間相當無奈。