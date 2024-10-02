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山陀兒颱風襲台，繞過中央山脈從西南方登陸，但北北基桃也宣布今（2）日停班課，且昨天基隆市長謝國樑還疑似搶先宣布，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤與前立委鄭運鵬酸，國民黨是擔心謝國樑遭罷免，因此「放颱風假、救國樑」的聲浪。基隆藍委林沛祥嗆民進黨，颱風天還在噴口水。鄭運鵬在臉書說，國民黨為了挽救謝國樑面臨罷免投票的集體鄉愿，用犧牲科學的決策成就政治的可能性，謝國樑想要放颱風假來討好，其他國民黨市長也不太好意思讓離颱風最遠的基隆遺世獨立，不然實在太難看；或者，謝國樑怕其他三個市府反對放假，只好率先宣布，情緒勒索。吳思瑤受訪也說，是否放颱風假，相信各縣市政府都有其專業評估，放不放假都可能會招致責難，只是外界期待政府宣布是否放颱風假，都是基於專業評估，而非政治動機，謝國樑搶先宣布，難怪會有「放颱風假、救國樑」的質疑。林沛祥說，吳思瑤、鄭運鵬的發言，暴露民進黨最會選舉、最愛政治鬥爭的意圖，颱風襲台，人民可能會有災損，但民進黨都不在意，北北基桃人口將近千萬，若有災情，都是很嚴重的損失，吳思瑤、鄭運鵬卻只用一己之私來發言，呼籲民進黨少點口水，多關心周遭親友的自身安全。