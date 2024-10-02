我是廣告 請繼續往下閱讀

2024美國總統大選副總統辯論，台北時間2日上午已經結束，這場由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主辦的辯論，由民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz），出戰共和黨副總統候選人范斯（JD Vance），雙方一開始就被提問外交問題，特別是近日持續發酵的以色列、伊朗危機，其他則大多是關乎美國的內政及經濟。華茲表示，美國需要繼續在中東存在，他支持繼續與以色列站在一起，反對伊朗支持的區域代理人，指控川普時期造成眾多外交混亂，還加強伊朗發展核武的能力，今年伊朗對以色列發起2次襲擊，都拜川普所賜。華茲批評，川普壓根不重視盟友關係，反觀賀錦麗則展現穩定的領導力，能夠將盟友團結在一起。范斯則反擊稱，川普在任內透過建立「有效的威懾力量」來實現穩定，他讓世界意識到必須敬畏美國，一旦越界，美國的全球領導地位就會使世界恢復和平狀態。2人都認同海倫颶風是一場悲劇，對美國人民的生命和財產安全造成損失。華茲回應，聯邦政府極力協助災民重建，氣候變遷是迫在眉睫的危機，川普卻說這都是一場騙局；反觀賀錦麗和民主黨，時時關注氣候變遷帶來的危害，投入大量資源，既能保護環境又能兼顧經濟發展、就業機會，兩者並不衝突。范斯則反駁，如果民主黨真的在乎環境問題，應該也會贊成川普時期的政策。范斯延續川普對非法移民的攻擊性，直言賀錦麗錯誤的政策，造成大量非法移民湧入。華茲則替賀錦麗辯護，說她曾是美國最大州的檢察官，當時就已積極處理毒品、走私等問題，2黨之前也提交過一份非常好的移民邊境法案，卻在國會投票時遭川普反對，意在讓問題繼續存在，只為了自己的政治利益。華茲又說，川普陣營不只是攻擊非法移民，連合法移民都遭受抨擊，這是很危險的，而且川普一直誇耀的美墨長城，除了進度嚴重落後，也不是真如川普所說，全由墨西哥付費。此外，在2人針對俄亥俄州春田市移民交鋒時，范斯因為抱怨主持人對自己不公平、堅持要繼續談論移民，以澄清自己的觀點，結果遭主持人打斷，獲得這場辯論中的首張「靜音卡」。華茲曾表示，自己六四天門安事件當天就在香港，卻被抓包他當年明明是8月才前往亞洲，面對主持人質疑，華茲一度語塞，未回應具體時間，只支支吾吾的說，自己在1989年夏天前往中國，帶著年輕人去那裡學習；直到被主持人追問，才坦言自己在這件事上「說錯了」，改口為「那年夏天我到了那裡」，但還是沒說清楚他當年究竟是何時去中國的。范斯也一樣，因為過去曾反對過川普，甚至批評對方是希特勒，現在卻立場轉變一事，面臨主持人犀利提問。對此，范斯坦言，自己過去錯看了川普，「因為我相信了一些媒體報導，但後來證明這些報導對他的紀錄有許多捏造說法」，還強調川普帶來很多自己沒想到的事情，包含進步、薪資、邊境安全等等。華茲聲稱，明尼蘇達州支持羅訴韋德案，認為女性擁有自己的身體自主權。范斯則搬出共和黨的家庭價值，還說各州對墮胎都有不同的看法，應該讓各州自己決定，並批評民主黨對於墮胎的政策太極端。華茲又反問，如果一個婦女被限制在本州墮胎，必須去其他州做手術，卻在途中死掉怎麼辦？強調國民對身體的自主權，不應讓地理來劃分，準確來說，明尼蘇達不是支持墮胎，而是支持女性有自主選擇的自由。范斯再度將矛頭指向移民，聲稱這些問題都與跟賀錦麗帶進的大量非法移民有關，是他們走私槍枝和毒品，政府能做的就是加強校園安全。華茲則透露，自己的17歲兒子就曾目睹了槍擊事件發生，他以北歐芬蘭為例，它持槍率也高，校園槍擊案發生的機率卻很低，甚至全球很多國家的孩童，都不需要採取與美國學校相同的安全措施，直言范斯的建議還不夠，要想想問題的根源，遏制槍枝暴力的正確方法到底是什麼，並說可以在保留擁槍權的狀況下、減少國家槍枝暴力。華茲強調，川普確實輸了2020年大選，國會暴動也是一段真實存在的歷史，華茲本人曾是學校球隊教練，知道一場比賽有輸就有贏，認為無論結果如何，雙方都必須平和、握手言歡，何況做為美國總統，分量之重不言可喻，川普怎能做出「不認民主選舉結果」這種事。對此范斯指控，民主黨自己也質疑2016年大選的結果，還把矛頭指向俄羅斯介選。不過對於主持人問到，如果川普這次不幸又敗選，會不會再次對選舉結果提出質疑，以及華茲直球問詢，川普到底承不承認自己在2020年敗選時，范斯則沒有直接回答，隨後便轉移話題。