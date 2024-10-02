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▲整場辯論會范斯發言時長38分59秒，華茲的發言時長40分42秒。（圖／翻攝自CNN）

美國總統大選首場也可能是最後一場的副總統辯論落幕，民主黨總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）兩人雖然火力十足，不過都專注在政策上，幫自家老闆填補了政策討論不足的部分。整場下來，華茲的發言時常比起范斯多了大約2分鐘。這場辯論會是本屆美國總統大選首場副總統辯論，也可能將會是唯一一場，在距離大選投票還有35天前登場的辯論會更可能是大選之前最後一場大型活動。整場辯論會有90分鐘的時間，中間會插播2則廣告，雖然本次沒有閉麥規定，但是期間也曾發生了范斯遭到主持人切麥的狀況。根據CNN統計，在第一次廣告前，辯論約莫進行了45分鐘左右，兩人的發言時間不相上下，范斯發言時長達到17分7秒，而華茲則為16分24秒。到了下半場、進行約莫90分鐘時，華茲開始反超，累積發言時長達到38分40秒，而范斯則為35分56秒。儘管華茲的發言時間稍微領先，但兩人差距仍不大。最終加上結語，整場辯論會范斯發言時長38分59秒，華茲的發言時長40分42秒，華茲大約多了近2分鐘。綜觀來看，華茲與范斯都會自家老闆填補了在前一次辯論中政策討論不足的部分，有別於賀錦麗與川普辯論時的激烈交鋒，華茲與范斯的辯論氣氛相對祥和、甚至「融洽」。