我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選副總統電視辯論會1日登場，民主黨副總統候選人華茲(Tim Walz)與共和黨副總統候選人范斯(J.D. Vance)在辯論台上激烈交鋒，不在台上的共和黨總統候選人川普也戰得火熱，在自家社群平台展開瘋狗式發文連環開炮，不僅開酸哥倫比亞廣播公司(CBS)女主持人怎麼還沒被開除，更針對華茲的發言模仿起事實查核，反擊華茲言論，不斷大酸華茲的智商有問題。這場辯論由哥倫比亞廣播公司舉辦，辯論由「CBS晚間新聞」（CBS Evening News）主播兼總編輯歐唐納（Norah O’Donnell）以及「面對全國」（Face the Nation）節目主持人布瑞南（Margaret Brennan）聯手主持。辯論開場後，川普第一時間就在自家社群平台真實社群(Truth Social)發文，怒批兩位女主持人都有極大的偏見，過程中，川普不斷發文質疑布瑞南打斷范斯發言，對范斯進行錯誤的查核，「剛剛對 JD 關於氣候變遷的事實進行了錯誤的核實，她什麼時候才能對 衛生棉條提姆(Tampon Tim)的所有虛假陳述進行事實查核？」說道氣憤處，川普還發文大酸另一名女主持人，「我以為諾拉已經因為收視率低，而被哥倫比亞廣播公司解僱。她怎麼還在？」川普也對華茲頻頻攻擊，不斷用「衛生棉條提姆」代稱華茲，並指其在辯論台上瘋狂筆記，顯然是需要這些筆記來保持他的大腦別受損；此外，川普還抨擊華茲的智力有問題，大酸他在辯論台上滿頭大汗，反用華茲過去批他的「怪」，拿來調侃華茲儼然就是個怪人。辯論台上打得火熱，川普在辯論過程中也不甘寂寞，總共發出了五十多則貼文。