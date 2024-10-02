Jaren Jackson Jr.驚傳受傷！NBA熱身賽即將在10月5日開打，曼斐斯灰熊在上季飽受傷病困擾，最終僅打出27勝55敗的戰績，排名分區倒數第二，今（2）日根據《ESPN》報導，陣中年度最佳防守球員，主力禁區大將Jaren Jackson Jr.在首次的訓練營就傳出可能受傷的壞消息。《ESPN》報導指出，Jaren Jackson Jr.在首次的訓練營中，就因為上籃時腿筋緊繃退場，灰熊總教練Taylor Jenkins指出，「我們預計這應該是拉傷。」接下來Jaren Jackson Jr.將會進行檢查，來確認傷勢的嚴重程度。
Jaren Jackson Jr.是最佳防守球員 熱身賽出戰成疑雲
灰熊今年展開訓練營時也是在2位輪換陣容受傷的狀況下，上季入選年度新秀第二隊的前鋒GG Jackson II在8月底動刀，預計缺席賽季前2個月；另一位側翼防守大將Vince Williams Jr.，他的左脛骨也有狀況，將會在開季前重新進行檢查。
灰熊上季受傷的主力包含「水行俠」Steve Adams、Ja Morant、Marcus Smart、Desmond Bane、Brandon Clarke、Santi Aldama、Luke Kennard等人，幾乎是整個先發陣容與板凳都傷過一輪。
現年25歲的Jaren Jackson Jr.，上賽季出賽66場平均繳出生涯最佳22.5分外帶5.5籃板、2.3助攻、1.2抄截及1.6阻攻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
灰熊今年展開訓練營時也是在2位輪換陣容受傷的狀況下，上季入選年度新秀第二隊的前鋒GG Jackson II在8月底動刀，預計缺席賽季前2個月；另一位側翼防守大將Vince Williams Jr.，他的左脛骨也有狀況，將會在開季前重新進行檢查。
灰熊上季受傷的主力包含「水行俠」Steve Adams、Ja Morant、Marcus Smart、Desmond Bane、Brandon Clarke、Santi Aldama、Luke Kennard等人，幾乎是整個先發陣容與板凳都傷過一輪。
現年25歲的Jaren Jackson Jr.，上賽季出賽66場平均繳出生涯最佳22.5分外帶5.5籃板、2.3助攻、1.2抄截及1.6阻攻。