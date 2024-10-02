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公牛「球哥」目標趕上NBA開幕戰！芝加哥公牛後衛「球哥」Lonzo Ball，自2022年轉戰芝加哥公牛後，持續受到左膝傷勢影響，3年間僅出賽35場比賽。2022年轉戰公牛的首個賽季，Lonzo Ball在前35場比賽繳出場均13分、5.1助攻、5.4籃板以及1.8抄截的數據，雖然助攻相比效力洛杉磯湖人、紐奧良鵜鶘時期有所下滑，但依然是個全方位的控球後衛。公牛和Lonzo Ball簽下4年合約，今年正是合約年，是否能夠健康回歸，也將影響他後續的籃球生涯。不過公牛隊的籃球營運副總裁Artūras Karnišovas，表示：「我們必須慢慢地培養他，我們還沒有見過他參加訓練營，所以在訓練營期間，會有很多嘗試的機會，以及了解他在日常訓練中承受負荷的程度。」