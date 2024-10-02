公牛「球哥」目標趕上NBA開幕戰！芝加哥公牛後衛「球哥」Lonzo Ball，自2022年轉戰芝加哥公牛後，持續受到左膝傷勢影響，3年間僅出賽35場比賽。在近日舉辦的NBA媒體日，Lonzo Ball在訪問中表示自己感覺良好，目標是能在開幕賽前做好出賽準備，此外，針對傷勢的問題，Lonzo Ball則強調：「我現在有一個幾乎全新的膝蓋。」
近3年受膝傷困擾 合約年表現受關注
2022年轉戰公牛的首個賽季，Lonzo Ball在前35場比賽繳出場均13分、5.1助攻、5.4籃板以及1.8抄截的數據，雖然助攻相比效力洛杉磯湖人、紐奧良鵜鶘時期有所下滑，但依然是個全方位的控球後衛。
然而，這35場出賽卻成為他近3年內的總出賽數，自2022年1月14日的最後一場比賽後，Lonzo Ball就持續針對左膝動刀及修養，2023年、2024年的賽季接連報銷。公牛和Lonzo Ball簽下4年合約，今年正是合約年，是否能夠健康回歸，也將影響他後續的籃球生涯。
信心備戰開幕戰 對膝蓋有信心
近日NBA進行賽前的媒體日，Lonzo Ball公開受訪，表示自己感覺良好，將會努力在開幕戰前做好準備，且強調：「我有一個幾乎全新的膝蓋。」
不過Lonzo Ball也坦言，左膝所動的「雙軟骨移植手術」相對罕見，還沒有從該手術後完全回歸場上的案例，若真的在新賽季出賽，也將會受到上場時間限制，且會避免連續出賽。
公牛隊的籃球營運副總裁Artūras Karnišovas，表示：「我們必須慢慢地培養他，我們還沒有見過他參加訓練營，所以在訓練營期間，會有很多嘗試的機會，以及了解他在日常訓練中承受負荷的程度。」
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2022年轉戰公牛的首個賽季，Lonzo Ball在前35場比賽繳出場均13分、5.1助攻、5.4籃板以及1.8抄截的數據，雖然助攻相比效力洛杉磯湖人、紐奧良鵜鶘時期有所下滑，但依然是個全方位的控球後衛。
然而，這35場出賽卻成為他近3年內的總出賽數，自2022年1月14日的最後一場比賽後，Lonzo Ball就持續針對左膝動刀及修養，2023年、2024年的賽季接連報銷。公牛和Lonzo Ball簽下4年合約，今年正是合約年，是否能夠健康回歸，也將影響他後續的籃球生涯。
信心備戰開幕戰 對膝蓋有信心
近日NBA進行賽前的媒體日，Lonzo Ball公開受訪，表示自己感覺良好，將會努力在開幕戰前做好準備，且強調：「我有一個幾乎全新的膝蓋。」
不過Lonzo Ball也坦言，左膝所動的「雙軟骨移植手術」相對罕見，還沒有從該手術後完全回歸場上的案例，若真的在新賽季出賽，也將會受到上場時間限制，且會避免連續出賽。
公牛隊的籃球營運副總裁Artūras Karnišovas，表示：「我們必須慢慢地培養他，我們還沒有見過他參加訓練營，所以在訓練營期間，會有很多嘗試的機會，以及了解他在日常訓練中承受負荷的程度。」