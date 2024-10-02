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▲王楚欽今年巴黎奧運男單表現不佳，今天面對實力差距更大的Lind，他以11:13、11:9、6:11、7:11球迷對他的信心也快速流失。（圖／美聯社／達志影像）

WTT中國大滿貫男單32強賽，中國球王王楚欽再次倒在歐洲選手拍下，他以總決數1：3不敵丹麥選手Anders Lind，爆冷無緣16強，在巴黎奧運後他的狀態有些一蹶不振，恐怕將影響他自己的信心。而Lind在3年前遭遇重大車禍，如今重返球場，戰勝強大的中國名將，報了去年世錦賽的一箭之仇，故事經歷宛若是「丹麥童話」。王楚欽今年奧運桌球男單32強爆冷輸給瑞典名將莫雷加德（Truls Moregard），他身為球王卻無法為中國守住一個半區，也成為眾矢之的；之後在WTT澳門冠軍賽，他不敵國家隊後輩林詩棟，發揮持續不穩；今天面對實力差距更大的Lind，他以11:13、11:9、6:11、7:11球迷對他的信心也快速流失。若要說巴黎奧運意外落馬，可能和他在混雙金牌戰後主用球拍被踩斷有關，這一次輸給Lind更加沒有藉口了。也有球迷調侃他「是不是球拍又斷了」，不然怎麼表現和之前落差這麼大。賽後Lind受訪時直言，其實沒有想到這一場能贏，不過自己就是全力去拚，第一局贏下比賽之後，發現王楚欽感覺起來很緊張，也讓他更有信心，他也指出「王楚欽這場失誤較多，沒發揮出最佳水準」。王楚欽此役的對手Lind生涯故事非常勵志，3年在公路上的一場意外突然向他的生活襲來，一位司機在高速公路上心臟驟停，汽車轉向造成車禍，Lind在這場意外中斷了兩根椎骨。雖然保住了生命，但重回球檯卻成為Lind最大的挑戰，他回憶當時直言，最一開始自己只能在床上躺著，心情非常憤怒、也很消極。但之後他轉換心態，感恩自己仍能活著，開始勇敢面對事實，並努力接受復健治療，半年後他終於重返丹麥國家隊。2023年世界桌球錦標賽，世界排名第180的Lind打進男單8強，他的對手正是王楚欽，雖然最終他落敗，但也成為丹麥史上第2位打進世錦賽八強的選手，這不僅是國家的里程碑，也是對於其努力向命運對抗的一個重大肯定。如今在中國大滿貫賽，Lind完成對王楚欽的復仇，他說：「這是我職業生涯最大的一次勝利，我感覺非常不真實，所以我需要兩分鐘讓自己清醒過來再接受採訪。」