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▲昨天氣象署在下午4時和晚間7時都有發布「風雨預報」，由於山陀兒颱風北上速度比預期慢，因此雙北的陣風從4時的8至9級，調降為6至7級。（圖／記者張志浩攝）

山陀兒颱風來襲，今（2）日全台22縣市都停班停課，但北北基桃市區，風雨還是不特別明顯，有媒體在回看中央氣象署昨（1）日的風雨預報後，，並在直播記者會上公開質疑氣象署，場面一度尷尬，對此氣象署也公開數據，正面回應質疑。今天上午11時40分，氣象署持續召開颱風說明記者會，說明完颱風動態後，某電視台記者提問，氣象署簡任技正伍婉華在台上回應，昨天針對北台灣風雨預報的調整，主要是基於山陀兒颱風移動速度過慢；不過該電視台記者緊追不放，。雙方在直播上僵持不下，記者會場面十分尷尬。針對外界質疑，伍婉華首先強調，昨天氣象署在下午4時和晚間7時都有發布「風雨預報」，；不過，氣象署和縣市首長們，在晚間7時都會召開「颱風視訊會議」，，絕對沒有「宣佈放假後刻意調降的舉動。」伍婉華強調，氣象署的在昨日與縣市首長的視訊會議中，有明確表示，實際觀測也顯示，今天西北部、澎湖、金門「沿海」測站，也確實都觀測到8至9級強陣風。由於氣象署台風記者會是全程直播放送，播報員和電視台記者來回問答、對峙的場面全都原封不動的在各家媒體、氣象署粉專、YouTube呈現，觀察各大社群留言發現，網友普遍力挺氣象署，認為「尊重專業很重要」、「怎麼會問這種問題」、「全程不知道記者在質疑什麼。」氣象署也表示，稍晚將針對今日11時40分的山陀兒颱風直播所衍生的爭議，發布澄清新聞稿，《NOWnews》將持續追蹤。