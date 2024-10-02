山陀兒颱風來襲，今（2）日全台22縣市都停班停課，但北北基桃市區，風雨還是不特別明顯，有媒體在回看中央氣象署昨（1）日的風雨預報後，質疑氣象署在宣布放假前使用「風力較強的預報資料」，宣佈放假後「刻意調降風力預測」，並在直播記者會上公開質疑氣象署，場面一度尷尬，對此氣象署也公開數據，正面回應質疑。
刻意調降風力預測？媒體質詢氣象署全被直播
今天上午11時40分，氣象署持續召開颱風說明記者會，說明完颱風動態後，某電視台記者提問，「氣象署昨天下午4時風雨預測，今天上午6時至12時，陣風都是8至9級，今天再去氣象署官網，好像數據是有下修，平均風變4至5級，好像差蠻多的，現在風速也沒到8至9級。」
氣象署簡任技正伍婉華在台上回應，昨天針對北台灣風雨預報的調整，主要是基於山陀兒颱風移動速度過慢，針對颱風假是否達標準，每天晚上也都會和縣市首長進行視訊會議討論；不過該電視台記者緊追不放，直接質疑氣象署在各地宣布停班停課之後，才修正風力雨量預估，認爲各縣市推估放假的標準不準確。雙方在直播上僵持不下，記者會場面十分尷尬。
颱風走的慢才調降預測 氣象署秀數據證明
針對外界質疑，伍婉華首先強調，昨天氣象署在下午4時和晚間7時都有發布「風雨預報」，由於山陀兒颱風北上速度比預期慢，因此雙北的陣風從4時的8至9級，調降為6至7級；不過，氣象署和縣市首長們，在晚間7時都會召開「颱風視訊會議」，會議結束後才由各縣市自行宣布是否放假，因此在會議中，提供的都是最新甚至是更後期的資料，絕對沒有「宣佈放假後刻意調降的舉動。」
伍婉華強調，氣象署的在昨日與縣市首長的視訊會議中，有明確表示「風雨預報內容以內陸為主，但北部沿海風力在今天會達停班課標準」，實際觀測也顯示，今天西北部、澎湖、金門「沿海」測站，也確實都觀測到8至9級強陣風。
颱風直播意外炎上 網友挺爆氣象署
由於氣象署台風記者會是全程直播放送，播報員和電視台記者來回問答、對峙的場面全都原封不動的在各家媒體、氣象署粉專、YouTube呈現，觀察各大社群留言發現，網友普遍力挺氣象署，認為「尊重專業很重要」、「怎麼會問這種問題」、「全程不知道記者在質疑什麼。」
氣象署也表示，稍晚將針對今日11時40分的山陀兒颱風直播所衍生的爭議，發布澄清新聞稿，《NOWnews》將持續追蹤。
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今天上午11時40分，氣象署持續召開颱風說明記者會，說明完颱風動態後，某電視台記者提問，「氣象署昨天下午4時風雨預測，今天上午6時至12時，陣風都是8至9級，今天再去氣象署官網，好像數據是有下修，平均風變4至5級，好像差蠻多的，現在風速也沒到8至9級。」
氣象署簡任技正伍婉華在台上回應，昨天針對北台灣風雨預報的調整，主要是基於山陀兒颱風移動速度過慢，針對颱風假是否達標準，每天晚上也都會和縣市首長進行視訊會議討論；不過該電視台記者緊追不放，直接質疑氣象署在各地宣布停班停課之後，才修正風力雨量預估，認爲各縣市推估放假的標準不準確。雙方在直播上僵持不下，記者會場面十分尷尬。
颱風走的慢才調降預測 氣象署秀數據證明
針對外界質疑，伍婉華首先強調，昨天氣象署在下午4時和晚間7時都有發布「風雨預報」，由於山陀兒颱風北上速度比預期慢，因此雙北的陣風從4時的8至9級，調降為6至7級；不過，氣象署和縣市首長們，在晚間7時都會召開「颱風視訊會議」，會議結束後才由各縣市自行宣布是否放假，因此在會議中，提供的都是最新甚至是更後期的資料，絕對沒有「宣佈放假後刻意調降的舉動。」
伍婉華強調，氣象署的在昨日與縣市首長的視訊會議中，有明確表示「風雨預報內容以內陸為主，但北部沿海風力在今天會達停班課標準」，實際觀測也顯示，今天西北部、澎湖、金門「沿海」測站，也確實都觀測到8至9級強陣風。
颱風直播意外炎上 網友挺爆氣象署
由於氣象署台風記者會是全程直播放送，播報員和電視台記者來回問答、對峙的場面全都原封不動的在各家媒體、氣象署粉專、YouTube呈現，觀察各大社群留言發現，網友普遍力挺氣象署，認為「尊重專業很重要」、「怎麼會問這種問題」、「全程不知道記者在質疑什麼。」
氣象署也表示，稍晚將針對今日11時40分的山陀兒颱風直播所衍生的爭議，發布澄清新聞稿，《NOWnews》將持續追蹤。
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