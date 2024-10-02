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美國總統大選副總統辯論在當地時間1日晚間（台灣時間2日上午）登場，由哥倫比亞廣播公司（CBS）主辦，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）首度對決。而根據《CNN》委託獨立民調機構SSRS進行的即時民調，51％的受訪者認為范斯表現較好，49％的人覺得華茲（Tim Walz）表現較佳，范斯以超微弱優勢險勝，但基本可說是勢均力敵。根據《CNN》報導，SSRS的即時民調僅反映了那些有收看辯論的選民的看法，在辯論之前，有54％的受訪者預期華茲的表現可能會更優，只有45％的受訪者看好范斯，而在辯論結束後，民調出現反轉，51％的受訪者認為范斯表現較好，49％的人覺得華茲表現較佳，但仍然是非常細微的差距。《CNN》報導指出，相較於前兩次總統辯論都有明顯贏家，第一次是川普，第二次是賀錦麗，這次副總統辯論的結果形成鮮明對比，受訪者意見分歧，兩人大致可說旗鼓相當。且在辯論後兩人的正面觀感都有增加，范斯從30％提升到41％，華茲則從46％提升到59％。不過，只有1％的受訪者表示，辯論改變了他們原本投票的意向。