我是廣告 請繼續往下閱讀

山陀兒颱風以緩慢的速度朝台灣西南部移動，氣象署表示，預估颱風中心明（3）日清晨登陸，民眾必須全力做好防颱措施，而今天北北基宣布停班、停課，輿論呈現兩極反應，不同於多數人樂見休假1天，嘻小瓜（謝紹宸）發文嘆：「颱風假，對於我來說不是很快樂，因為就沒有錢賺，好難過...」昨天晚上雙北宣布2日停班課後，嘻小瓜在Threads發文表示，放颱風假對他來說沒有太多喜悅，原因為沒有工作等於沒有收入，坦言心情很難過，隨後，他再發文揭露演藝圈生態，原本隔天排好工作的他，沒辦法等颱風過後補回來，「因為下禮拜可能我們時間不行，或者其他原因，那就等於這個工作沒有賺到了！就要再等下次機會，但不知道什麼時候這樣子！」貼文一發布，引來不少網友迴響：「我也是...我需要賺錢」、「同感」、「就看老天賺錢都會頗慘的！人還是要多專才比較安全」、「+1，媽媽還得顧小孩，沒輕鬆到那去...」有人安慰嘻小瓜：「塞翁失馬，焉知非福」、「那麼缺錢？沒關係很快就過了！」依據天氣風險公司報告，山陀兒颱風在今天凌晨減弱為中颱，明天清晨颱風中心可能於台南一帶登陸，接著快速減弱，新北市預計傍晚進入暴風圈，4日上午可能降為熱帶性低氣壓，目前雙北風雨不明顯，停班、停課衍生不少民怨，不過依照颱風行徑路線，台北、新北市今天下午至晚間即有很高的機率發布陸上警報，今晚起至明天也會有強降雨及較大累積雨量，不可不慎。