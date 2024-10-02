上季西區冠軍獨行俠，例行賽50勝西區第五，兩支57勝雷霆、金塊，56勝灰狼都沒能走到最後。西冠路上獨行俠連剋快艇、雷霆，西決面對灰狼，獨行俠打得更輕鬆，三連勝佔據絕對優勢震天下，最終4：1淘汰灰狼，以西區第五種子打進總冠軍賽。
獨行俠今年衛冕西冠情勢更好，因為主要對手金塊、灰狼戰力都在削減，快艇、湖人沒有補強，戰力天賦仍在提升球隊只有雷霆，太陽和勇士雖然各有調整和補漏，但戰力戰績還需要實戰證明。
西區今年戰力、形勢可以歸類為：
第一級雷霆、獨行俠。
第二級灰狼、金塊、太陽、勇士。
第三級國王、鵜鶘、火箭、灰熊、湖人。
獨行俠今年球季天賦大爆滿，兩大球星Luka Doncic、Kyrie Irving是聯盟一線球星+超級持球點，兩名小前鋒PJ Washionton、Naji Marshall防守運動能力一流，都是出色3D，禁區主力內線Daniel Gafford、Dereck Lively二世都是吃餅+協防+籃板高手。
角色球員天賦更多，而且人手更擁擠，三名得分後衛Klay Thompson、Dante Exum、Quentin Grimes要搶著上場和戰術角色，兩個二線後衛Spencer Dinwiddie、Jaden Hardy都要卡位搶上場空間和替補角色，兩個曾經是主要替補長人Maxi Kleber、Dwight Powell還在領號碼牌等著上場。
獨行俠今年需要上場、需要戰術角色的球員太多，教練Jason Kidd如何用人調度，安撫軍心把角色球員用到最好，發揮最大團隊戰力打出相襯例行賽戰績，Jason Kidd執教能力和用人都將面臨巨大考驗。
第二級球隊競爭激烈
西區戰力第二級灰狼、金塊、太陽、勇士四隊距離獨行俠都很接近，獨行俠如果不能充分挖掘角色球員能力融入團隊，例行賽就打得跌跌撞撞甚至不如預期，Jason Kidd肯定會遇上大麻煩和各種質疑。
這也是為什麼我認為Klay Thompson加入獨行俠，他能為球隊帶來的影響力和效率極為有限，獨行俠一直不缺天賦更不缺人手，Klay Thompson多打，只會削減Dante Exum、Quentin Grimes、Spencer Dinwiddie、Jaden Hardy這些替補角色球員上場時間和輪換，這不只是天賦浪費，甚至可能帶來反效果。
沒人希望打不上球，擠不進主要輪換也會損失很多向心力，球隊戰績超好就算了，一旦戰力表現和戰績不如預期，球隊休息室很容易失去平衡。
從球隊戰力天賦看，Klay Thompson做了最棒選擇，獨行俠是西區最好三支爭冠球隊之一。
從角色、合約、金錢看，Klay Thompson做了錯誤選擇，獨行俠需要球權和上場的球員太多，只要Klay Thompson打不出最好防守、得分效率和外線命中率，Klay Thompson角色被邊緣化機率很大。
🚩獨行俠預測：例行賽52勝西區第四，至少打進西區決賽。
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西區今年戰力、形勢可以歸類為：
第一級雷霆、獨行俠。
第二級灰狼、金塊、太陽、勇士。
第三級國王、鵜鶘、火箭、灰熊、湖人。
獨行俠今年球季天賦大爆滿，兩大球星Luka Doncic、Kyrie Irving是聯盟一線球星+超級持球點，兩名小前鋒PJ Washionton、Naji Marshall防守運動能力一流，都是出色3D，禁區主力內線Daniel Gafford、Dereck Lively二世都是吃餅+協防+籃板高手。
角色球員天賦更多，而且人手更擁擠，三名得分後衛Klay Thompson、Dante Exum、Quentin Grimes要搶著上場和戰術角色，兩個二線後衛Spencer Dinwiddie、Jaden Hardy都要卡位搶上場空間和替補角色，兩個曾經是主要替補長人Maxi Kleber、Dwight Powell還在領號碼牌等著上場。
獨行俠今年需要上場、需要戰術角色的球員太多，教練Jason Kidd如何用人調度，安撫軍心把角色球員用到最好，發揮最大團隊戰力打出相襯例行賽戰績，Jason Kidd執教能力和用人都將面臨巨大考驗。
第二級球隊競爭激烈
西區戰力第二級灰狼、金塊、太陽、勇士四隊距離獨行俠都很接近，獨行俠如果不能充分挖掘角色球員能力融入團隊，例行賽就打得跌跌撞撞甚至不如預期，Jason Kidd肯定會遇上大麻煩和各種質疑。
這也是為什麼我認為Klay Thompson加入獨行俠，他能為球隊帶來的影響力和效率極為有限，獨行俠一直不缺天賦更不缺人手，Klay Thompson多打，只會削減Dante Exum、Quentin Grimes、Spencer Dinwiddie、Jaden Hardy這些替補角色球員上場時間和輪換，這不只是天賦浪費，甚至可能帶來反效果。
沒人希望打不上球，擠不進主要輪換也會損失很多向心力，球隊戰績超好就算了，一旦戰力表現和戰績不如預期，球隊休息室很容易失去平衡。
從球隊戰力天賦看，Klay Thompson做了最棒選擇，獨行俠是西區最好三支爭冠球隊之一。
從角色、合約、金錢看，Klay Thompson做了錯誤選擇，獨行俠需要球權和上場的球員太多，只要Klay Thompson打不出最好防守、得分效率和外線命中率，Klay Thompson角色被邊緣化機率很大。
🚩獨行俠預測：例行賽52勝西區第四，至少打進西區決賽。