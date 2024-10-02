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▲Luka Doncic領軍獨行俠捲土重來，新球季仍有可能率隊打入西區冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲前金州勇士明星射手「K湯」Klay Thompson轉戰達拉斯獨行俠，他將攜手Luka Doncic、Kyrie Irving等好手，力拼助隊奪下隊史第2座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

西冠路上獨行俠連剋快艇、雷霆，西決面對灰狼，獨行俠打得更輕鬆，三連勝佔據絕對優勢震天下，最終4：1淘汰灰狼，以西區第五種子打進總冠軍賽。，太陽和勇士雖然各有調整和補漏，但戰力戰績還需要實戰證明。第一級雷霆、獨行俠。第二級灰狼、金塊、太陽、勇士。第三級國王、鵜鶘、火箭、灰熊、湖人。角色球員天賦更多，而且人手更擁擠，三名得分後衛Klay Thompson、Dante Exum、Quentin Grimes要搶著上場和戰術角色，兩個二線後衛Spencer Dinwiddie、Jaden Hardy都要卡位搶上場空間和替補角色，兩個曾經是主要替補長人Maxi Kleber、Dwight Powell還在領號碼牌等著上場。獨行俠今年需要上場、需要戰術角色的球員太多，教練Jason Kidd如何用人調度，安撫軍心把角色球員用到最好，發揮最大團隊戰力打出相襯例行賽戰績，Jason Kidd執教能力和用人都將面臨巨大考驗。西區戰力第二級灰狼、金塊、太陽、勇士四隊距離獨行俠都很接近，獨行俠如果不能充分挖掘角色球員能力融入團隊，例行賽就打得跌跌撞撞甚至不如預期，Jason Kidd肯定會遇上大麻煩和各種質疑。這也是為什麼我認為，甚至可能帶來反效果。沒人希望打不上球，擠不進主要輪換也會損失很多向心力，球隊戰績超好就算了，一旦戰力表現和戰績不如預期，球隊休息室很容易失去平衡。從球隊戰力天賦看，Klay Thompson做了最棒選擇，獨行俠是西區最好三支爭冠球隊之一。