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▲海恩靠運動維持好身材。（圖／記者嚴俊強攝）

▲成海恩（右）、鄭賢奎因為《換乘戀愛2》相識相戀。（圖／翻攝Naver）

▲▼海恩從素人變名人，對於各界關心都非常感謝。（圖／記者嚴俊強攝）

南韓KOL海恩（成海恩）因參加戀愛實境秀《換乘戀愛2》走紅，今（2）日她出席保養品代言活動，雖然遇上颱風「山陀兒」北北基桃放颱風假，但她風雨無阻上工，男友圭賢雖然沒有跟著來台灣，但有傳訊息關心她，海恩甜喊：「我們會為彼此應援。」訪問最後，海恩更大方放閃：「我們會更幸福的！」海恩首度在台灣出席公開活動就遇到颱風，她表示自己不管到哪天氣都會很晴朗，所以沒有太擔心颱風，倒是很擔心到現場和她見面的媒體、粉絲，路上不知道會不會危險，男友圭賢也有傳訊息關心她，海恩大方說：「我們一直都會為彼此加油。」一年前海恩曾來台旅遊，當時她分享自己很喜歡喝啤酒，這次也打算活動結束後喝一杯，正在減肥的她笑喊台灣美食太多，要在這邊維持身材非常困難，剛下飛機的時候就去餐廳吃了許多美食，但為了活動仍有認真運動，海恩說：「我非常喜歡吃，就算很忙還是會正常吃飯。」要維持身材的不二法門就是運動，「也可以放棄，但就是要有重新開始的決心。」海恩的好皮膚讓人忍不住一直盯著看，問起男友有沒有稱讚過她「素顏比化妝更好看」？海恩開心反問，「我真的好看嗎？」接著笑說，的確滿多人稱讚她素顏好看。由於她是從實境節目走紅，從素人變成名人，會不會感到困擾，海恩表示，「我非常感謝，不管到哪裡都有人認出我、關心我，想拍照或是關心男友的話題，不會有太大的不方便，最多的還是感恩。」