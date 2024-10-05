《NOWnews今日新聞》舉辦跨世代論壇第一屆公民提案競賽，10月5日於臺大校友會館舉辦第二階段「口試決選會」，由8組優秀入圍團隊，競爭前三名榮譽。
跨世代公民提案競賽前三名隊伍，不僅可獲得最高5萬元獎金，並將在11月26日「2024跨世代論壇-國際青浪潮」公開發表獲獎提案，更有機會直接向總統提問、由總統親自頒發獎狀及獎金。為了讓自己的提案能讓更多人看見，8組優秀入圍團隊，可說使出渾身解術，秀出自己提案的創新觀點。
入圍者之一的大直高中高二生王柏軒表示，透過這次的競賽活動，可以讓學生對公民參與更有動機，也提供青年一個接觸政策的管道。他也說，雖然在口試決選上，評審提問很犀利，讓他們很緊張，但評審卻點出提案的癥結點，讓他們可以思考如何改進，讓提案內容更精進完整。
另外一位來自銘傳大學廣銷系的入圍者何浩偉也說，自己平時就會觀察日常生活中，是否有可以挖掘的公共議題，他希望透過這次跨世代公民提案競賽，能把自己的發現，以公民提案的方式分享給更多人，激發民眾反思的能力。
跨世代論壇第一屆公民提案競賽最終名次將於10月9日前，於NOWnews官網「跨世代」專區公告。https://www.nownews.com/cat/news-summary/crossroad
《跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
NOWnews今日新聞將於2024年11月26日舉辦《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，邀請總統賴清德、日本參議院議員 今井繪理子、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓，關注國內外重大議題，並聚焦青年參政，盼透過青年世代多元的聲音與想法，成為改革國家的力量。出席嘉賓，均開放現場青年朋友面對面提問QA，直球對決。
手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024crossroadforum
● 活動時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
● 活動地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）
● 免費參與名額有限、提供參與證明！！
NOWnews今日新聞FB官方粉絲團、Youtube頻道全程直播
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入圍者之一的大直高中高二生王柏軒表示，透過這次的競賽活動，可以讓學生對公民參與更有動機，也提供青年一個接觸政策的管道。他也說，雖然在口試決選上，評審提問很犀利，讓他們很緊張，但評審卻點出提案的癥結點，讓他們可以思考如何改進，讓提案內容更精進完整。
另外一位來自銘傳大學廣銷系的入圍者何浩偉也說，自己平時就會觀察日常生活中，是否有可以挖掘的公共議題，他希望透過這次跨世代公民提案競賽，能把自己的發現，以公民提案的方式分享給更多人，激發民眾反思的能力。
跨世代論壇第一屆公民提案競賽最終名次將於10月9日前，於NOWnews官網「跨世代」專區公告。https://www.nownews.com/cat/news-summary/crossroad
《跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
NOWnews今日新聞將於2024年11月26日舉辦《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，邀請總統賴清德、日本參議院議員 今井繪理子、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓，關注國內外重大議題，並聚焦青年參政，盼透過青年世代多元的聲音與想法，成為改革國家的力量。出席嘉賓，均開放現場青年朋友面對面提問QA，直球對決。
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● 活動時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
● 活動地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）
● 免費參與名額有限、提供參與證明！！
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