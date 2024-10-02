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世界羽球聯盟（BWF）公布最新一週世界排名，台灣「羽球一姊」戴資穎持續穩居女單第5名，目前年終賽積分為87111分，暫居第12名，但爭取年終賽門票仍有挑戰。至於男單方面，台灣一哥周天成則維持世界第9名。根據世界羽球聯盟最新排名，女單前10名依序為南韓球后安洗瑩、中國陳雨菲、王祉怡，西班牙瑪琳（Carolina Marin），以及台灣戴資穎，接著女單6至10名依序為日本山口茜、中國韓悅、印尼東宗、日本大堀彩和華裔美籍張蓓雯。其他台灣女將方面，宋碩芸排名下滑一名排第24名，許玟琪排名下滑至第28名，白馭珀則排第29名。值得一提的是，邱品蒨在上週超級300系列澳門公開賽中闖進四強，排名上升4位，目前來到世界第34名。男單部分，除了周天成維持第9名外，「左手重砲」林俊易也穩居第12名。李佳豪和王子維則分別下滑一名，分居第24名和第25名。年終賽每年只邀請「BWF World Tour Rankings」單項排名前8的球員，小戴目前分數僅有55750，僅排名第12。雖然世界球后安洗瑩在年終賽女單排名第9，同樣不在前8之中，但因為她是奧運金牌。根據世界羽聯規則，該年度的奧運或世錦賽冠軍自動獲得名額。