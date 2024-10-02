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近期舒馬克出席了女兒婚禮，並見證了兩人的愛情。而對於F1車迷而言，能夠知道車神仍平安，且能夠公開現身，都感到分常欣慰，且又驚又喜。舒馬克在2013年的滑雪意外中，頭部遭到重創，且經歷多次的腦部手術，甚至還陷入昏迷。之後雖脫離險境，但就再也沒有露面，且行事非常低調，包括家人、車隊，都高度保密，沒有對外透露任何消息。目前55歲的舒馬克，是賽車運動史上的傳奇人物，生涯出賽過308場比賽，多下7次世界冠軍，91次分站冠軍，站上155次頒獎台，舒馬克的名字也幾乎成為賽車的代名詞。舒馬克女兒Gina-Marie在老公Iain Bethke家族的豪華別墅中舉辦婚禮，且管理非常嚴謹，所宥貴賓都不能攜帶手機、相機等電子設備進場。另外，參與婚禮的人員都經過層層把關。不過舒馬克現身婚禮的事情仍流傳出來，外媒多家媒體都已證實，這是舒馬克睽違11年來，身影首度被外界捕捉到。