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颱風造成東南亞近期陷入三十年以來最強洪災，而台灣今年也遇到多起颱風警報。有學者研究指出，氣象變遷將導致颱風變得更巨大且滯留時間延長。根據《法新社》報導，氣象科學界七月發布的一項研究報告，關於氣候變遷對東南亞颱風的影響。研究發現該地區的颱風常常在靠近海岸線的地方形成，它們在陸地上的強度也更快、持續時間更長。該研究報告更警告，越南海防和泰國首都曼谷等沿海城市為了將面臨更持久、更強烈的風暴威脅。這項研究是由新加坡南洋理工大學（NTU）、羅文大學和美國賓州大學的研究人員團隊進行的，它發表在同行評審的《自然》合作夥伴期刊《氣候與大氣科學》上，論文強調了東南亞熱帶氣旋行為的顯著變化以及情況的嚴重性。報告中提及，氣象變遷對颱風的變化包括「海岸線附近的地形增加以及陸地上的移動速度減慢，這可能會為該地區帶來更多災害風險」。聲明稱，氣候變遷導致海洋變暖，可能會改變該地區熱帶風暴的路徑。東南亞地區的人口超過6.5億，專家認為海洋暖化是東南亞颱風頻率和強度增加的關鍵因素。「我們的研究表明，當氣旋穿過溫暖的海洋時，它們會吸入更多的水蒸氣和熱量，」新加坡南洋理工大學地球觀測站主任、該研究的共同創作者本傑明霍頓說。「這意味著颱風登陸時，風力更強，降雨量更大，洪水災情也會更多。」