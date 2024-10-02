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▲Anthony Edwards日前在明尼蘇達灰狼隊媒體日向記者解釋了他在奧運的成長，「我從Stephen Curry那裡學到了一些最棒的東西。」（圖／美聯社／達志影像）

明尼蘇達灰狼後衛Anthony Edwards近期受訪時表示，自己在代表美國男籃參加巴黎奧運會期間學到了很多東西，特別是從勇士隊球星Stephen Curry得到不少啟發。Curry的無球能力到底有多強？根據上一季NBA官方的數據，他做為勇士主要持球者，場均Catch & Shoot得分仍高達7.6分，而且依靠無球掩護出手3.8次，得分效率1.37，都是相當傑出的數字。Edwards日前在明尼蘇達灰狼隊媒體日向記者解釋了他在奧運的成長，「我從Steph那裡學到了一些最棒的東西，」Edwards說，他學會了LeBron James賽前準備比賽的方式，而Curry的無球跑位也對他很有啟發，「（從他身上）我學到在無球情況下打球......過去幾天我們一直在練習全場5對5，我只要空切，然後再切出，就能夠得到投籃空檔。所以，我認為我從Steph那裡學到了最多的東西。」作為 2020 年NBA選秀狀元，Edwards已經成長為聯盟的頂尖球員之一，上賽季他帶領灰狼隊重新崛起，在2024年西區次輪系列賽中擊敗衛冕軍丹佛金塊，隊史上第2次闖進西區決賽。過去NBA的球員、教練對於Stephen Curry無球能力的讚美，已經不需要再多提，許多球員明確指出他的體能驚人，防守者要追著他跑整場，對體力消耗極大，影響到進攻的表現，甚至失去場上專注。在2023-24賽季的例行賽，Curry場均Catch & Shoot得分高達7.6分，投籃命中率為45.2%，命中2.4記三分球，三分命中率44.8%。作為一名控衛，他整季靠這項進攻方式得到573分，在勇士隊內僅次於隊友Klay Thompson的663分，在全聯盟排名第5。而「浪花兄弟」無球的強大之處還不僅如此，根據NBA官網數據，在透過無球掩護得分（Off Screen）這一點上， Thompson場均在無球掩護後出手5.6次，Curry則是3.8次，分居聯盟第一和第二，兩人得分效率分別為1.10和1.37。所以Edwards在無球能力上向Curry學習，確實沒有亂投師門。