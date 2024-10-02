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▲山陀兒颱風已減弱為中颱，今天北轉後將持續朝台灣前進，預估明天登陸南台灣，各地風雨延遲進場。（圖／中央氣象署）

▲氣象署簡任技正伍婉華聊到山陀兒颱風，坦言它是令人頭痛的「秋颱」，很有個性。（圖／記者張志浩攝）

中度颱風「山陀兒」（Krathon）持續逼近台灣，今（2）日全台22縣市都宣布「停班停課」，中央氣象署也絲毫不懈怠，簡任技正伍婉華持續為台灣觀眾說明最新颱風動態。今日就有網友在PTT發文，透露自己從小就看伍婉華報氣象，他也驚訝表示：「氣象女神還沒退休？」而貼文一出也讓許多觀眾紛紛留言，大讚伍婉華形象專業又溫柔，並強調「颱風天就是要看她。」原PO發文表示，從小就知道伍婉華，還力讚伍婉華年輕時真的很漂亮，這2天看氣象新聞時，竟發現小時候的偶像伍婉華竟然還在報氣象，讓他忍不住驚呼「氣象女神怎麼還沒退休？」1967年出生的伍婉華是台灣氣象學家，1997年與同在氣象預報中心任職的陳怡良結婚，育有一女二子，目前她擔任氣象署簡任技正，從事氣象播報超過30年的她，以溫柔親和力佳的專業形象深植人心，有許多粉絲紛紛上網表示，從小到大都看伍婉華預報氣象，笑稱「颱風天只看她。」也有很多網友紛紛上網力挺女神，大讚她根本「颱風女王」、「招牌 瞇瞇眼」、「唯一美聲」、「她真的很正」、「超喜歡她」、「聲音很溫柔」，也有人指出曾經見過本人、很親切，還有人笑稱「小時候最喜歡颱風不是因為能放假，而是能在電視上看到她。」