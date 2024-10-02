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▲楊繡惠再三掛保證，籃籃不會失去《天才衝衝衝》的主持工作。（圖／楊繡惠臉書）

▲籃籃（左一）為《天才衝衝衝》主持群之一。（圖／華視提供）

楊繡惠日前控訴在節目《天才衝衝衝》被徐乃麟罵「妳最賤」，他解釋是順著對方的話所作的效果，主持人之一的樂天女神籃籃（籃靖玟），事後傳簡訊安慰楊繡惠，外界擔心她的工作可能不保，對此，楊繡惠表示，籃籃的經紀人和《天才》的老闆為同一人，不會因此失業，意外曝光籃籃強大的「後台」。網友對於籃籃表態支持楊繡惠，憂心她的《天才衝衝衝》主持棒會被拔掉，楊繡惠昨（1）日開直播，稱讚籃籃不但貼心、照顧朋友感受，待人處事也面面俱到，並非只有挺誰，透露籃籃同樣也有關心徐乃麟，「不是只有打給我，她也有打給乃哥，大家不要誤會了！她不會說只有挺我，不挺乃哥，不會這樣！」楊繡惠不斷保證籃籃不會丟工作，「籃籃的老闆就是《天才衝衝衝》的老闆，這樣你聽懂嗎？籃籃的經紀人就是《衝衝衝》的老闆，這樣有聽懂嗎？所以籃籃不會沒有工作。」楊繡惠強調，以籃籃現在的地位和人氣大家搶著要跟她合作，「我會沒工作，籃籃不會沒工作，好不好！」此前，有網友在《天才衝衝衝》粉專留言，批評籃籃是雙面人，「籃籃是不是該換掉了！食碗內說（看）碗外。」當時節目小編回覆：「兩位前輩都很照顧籃籃，她都有關心喔！謝謝。」