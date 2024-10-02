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美國總統大選副總統辯論在當地時間1日晚間（台灣時間2日上午）登場，由哥倫比亞廣播公司（CBS）主辦，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）對決，根據《CNN》委託獨立民調機構SSRS進行的即時民調，51％的受訪者認為范斯表現較好，但也有49％的人覺得華茲表現較佳，兩人基本勢均力敵。不過，若問整場辯論最讓人印象深刻的事件，有外媒直指是華茲謊稱1989年「六四」天安門事件時他人在香港，不僅因為這虛假說法被當場拆穿，且華茲認錯的回應也很災難。根據《Political》報導，6位觀看辯論的記者一致認為范斯表現較佳，不過，大家也都同意副總統辯論不會對選情造成影響，兩人都善盡了副手的職責，合力上演一場較「文明」、較不辛辣的辯論，但也讓本就較不受關注的副總統辯論更加激不起討論。而在問及整場辯論最讓人印象深刻的事件時，華茲謊稱1989年「六四」天安門事件時他人在香港，成為《Political》記者最不解的一點。有位記者打趣說，華茲可能在一年後還會被追問這問題並對此心懷悔恨，當初究竟為何要謊稱六四時人在香港？另外，華茲被問及此事時一時語塞、支支吾吾，主持人追問後，華茲才坦言自己在這件事上說錯了，並自嘲「我有時就是很白癡」，但這樣的回應也讓《Political》記者認為非常不恰當，讓人尷尬。且六四天安門這問題在辯論前就遭明尼蘇達州的公共電台指出，但華茲似乎完全沒有在辯論中會被問到此事的準備，這也讓人費解。華茲過去曾有過前往中國教書的背景，因此也以中國通作為選戰人設，華茲在過去曾數度表示，在中國六四天安門事件爆發當天，自己在香港，且看到事件發生後，更加下定決心前往中國。不過，就在辯論前一天，9月30日，明尼蘇達州公共廣播電台MPR新聞報導稱，1989年5月16日刊登的一張照片顯示，華茲在位於內布拉斯加州的美國國民警衛隊軍械庫工作。該電台報導稱，內布拉斯加州另一家報紙在當年8月11日刊登的一篇報導也提到，華茲直至八月的某個周日才準備啟程前往中國。