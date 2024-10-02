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台中市一名女大生兼職清潔工作，佢料僱主欺其涉世未深、覬覦其美色，趁以機車接送女大生至工地途中，藉口須折返住處更換衣服，再假藉幫女大生按摩消除疲勞，強褪女大生衣褲，撫摸、舔拭全身各處，嚇得女大生事後罹患中度憂鬱症，在親友陪同下向市警第一分局報案。台中地院法官審結後依強制猥褻罪，判處康姓僱主有期徒刑1年。據檢警調查，康姓僱主從事個體清潔工作，承接他人之清潔工作委託，偶爾會聯繫一名兼職之女大生協助完成清潔工作。去年8月間某日，康姓僱主承接一處清潔工作需要幫手而再度聯繫女大生協助，康姓僱主騎機車接送女大生途中，竟心萌歹念。康男心生一計，藉口折返住處更換衣服，進屋後，請女大生進房間吹冷氣，再假裝好意幫女大生按摩消除疲勞為手段靠近，旋即露出猴急色性，強脫女大生的上衣、內衣及內外褲，強行拉開其雙腿，女大生處於驚嚇狀態不知及時反應之際，再以雙手撫摸、舌頭舔拭全身，女大生因此驚嚇奮力抵抗，連忙穿好衣物而離開現場。女大生事後因而身心受挫，經身心診所醫師診斷患有中度憂鬱症，最後在親友陪同之下向台中市第一分局報案。康男到案後坦承犯行，於偵查中表明願意與女大生和解賠償，但女大生並無和解意願。法官兼衡被告自述之智識、職業、家庭生活狀況、其犯罪之動機、目的、手段，依強制猥褻罪判處康姓僱主有期徒刑1年。