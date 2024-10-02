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▲林曉培（左）最近戒斷拉麵和米飯，透露還穿得下1999年的黃色戰袍。（圖／JSJ杰思國際娛樂提供）

「搖滾天后」林曉培出道25週年重拾初心，聯手客家電視台舉辦「SHINO RESTART→林曉培 初心。登場」演唱會，睽違多年多再度舉辦千人演唱會，讓不少歌迷聞訊暴動。為了帶給歌迷們最好的演出，林曉培透露在歌曲的編排上有特別的安排，為此她也嚴格進行「飲食控管」積極瘦身，希望帶給大家最好的演出狀態，日前嘗試25年前參加MTV頒獎典禮時的黃色戰袍，還驚覺「可以穿得下！」不過笑說，因為穿上去是一個坐立難安的狀態，所以不考慮穿著那件禮服再次上陣。林曉培攜手客家電視台重拾音樂初心，舉辦「SHINO RESTART→林曉培 初心。登場」千人演唱會，雙方合作的緣分源於去年底錄製節目《客家製譟》一拍即合，到近期深度合作紀實類節目《初心登場》，因而有了默契攜手舉辦演唱會。為了與歌迷一同慶祝出道25年的喜悅，林曉培這次演唱會採「索票制」，是林曉培送給一路陪伴的歌迷最好的禮物。演唱會主題定為「初心登場」，是她希望重拾當歌手的心思意念，將這份「初心」繼續唱歌給大家聽，相約歌迷們可以繼續一起走在音樂的道路上，「期待我的歌迷們可以繼續的陪着我一起長大唱下去。希望他們這一次都有機會來見證，很重要的里程碑。」林曉培也期待能有下一個25年，「希望下一個restart的25年的開始，會有更多的機會跟不一樣的更年輕一輩音樂人有不一樣的合作，很值得期待。」積極備戰演唱會的林曉培，在選歌上可說是完全不馬虎，透露在歌曲的編排上有特別的安排，由於歌曲版權分散在各大音樂版權公司的她，因此她也感謝團隊四處奔走，「期待會有很棒的一個節目的呈現，也辛苦了所有的製作團隊，為了版權這樣的奔走，真的很謝謝大家。」而除了在音樂呈現上做足功夫，在造型上林曉培也請來大師助陣，請到時尚設計師黃世舜（大毛）操刀造型，希望給大家不同於以往的搖滾質感。為此，林曉培也嚴格進行飲食控管，愛吃辣的她表示要暫時忌口，更要暫時戒斷最愛的拉麵和米飯，除了基本的運動之外，每一次的練團她也火力全開，把每一次的練團都當作正式演出練習，笑說：「演唱會來因為這次的歌曲蠻多真的還蠻難唱的，唱歌真的是最好的運動。」她先前帶著1999年赴美參加MTV頒獎典禮的黃色戰袍，登上《萬秀孫代客洗衣》節目，主持人張瑞夫問她是否還穿得下戰袍，她表示前一晚有試穿，看來瘦身有成還可以穿下戰袍。不過她也說即便穿得下，不代表能穿得出當時的風采了，「我如果現在穿應該也是一個坐立難安的狀態，所以完全不考慮」，但該戰袍是最棒的紀念品。