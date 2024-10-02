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▲新加坡總理黃循財談美中競爭將帶來的惡果。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國總統大選首場副總統辯論落幕，范斯與華茲雖然火力十足，不過都專注在政策上。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國總統大選副總統辯論於台北時間2日早上9點開始，這場由哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）主辦的辯論，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）對戰共和黨副總統候選人范斯（JD Vance），引起外界關注。因美國總統大選勢必影響國際政局，而夾在兩個大國之間的新加坡擔憂美中競爭惡果。英國媒體《金融時報》報導，新加坡總理黃循財指出華府與北京之間競爭日益加劇，已成新加坡最大的地緣政治隱憂。他表示美中之間的緊張持續增加，雖然目前雙方不願衝突碰撞，但如此的戰略競爭會破壞和平與穩定格局，特別是在印太地區，帶來衝擊的力道極強，「晚上想到這個就睡不著覺」。黃循財說：「相互猜疑和不信任將持續，影響國際貿易、安全與合作。作為一個完全依賴貿易和全球環境穩定的小國，我們定然受衝擊。」由於台灣和新加坡處境相似，都是夾在中國和美國之間的貿易導向國家，11月美國總統大選結果勢必造成影響。黃循財說：「很明顯，美國對中國的態度正變得強硬。與此同時，中國則確信美國正試圖遏止、壓制他們的崛起」。美國副總統辯論在今（2日）上午落幕後，《CNN》委託獨立民調機構SSRS進行的即時民調顯示，51％的受訪者認為共和黨副總統候選人范斯表現較好，49％的人則覺得民主黨的華茲表現較佳，范斯以微弱優勢險勝，基本可說是勢均力敵。