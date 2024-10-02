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▲一部轎車撞破自來水管線，衝出來的強力水柱有兩層樓高。（圖／台中市警局提供，2024.10.02）

▲網友目睹轎車「享用噴泉」的奇景。（圖／翻攝網路，2024.10.02）

山陀兒颱風遲遲不登陸，台中市街頭卻出現奇景，一部停在加油站前的轎車，不斷被「大雨」狂淋，週遭幾公尺卻沒雨！原來是駕駛左轉時疑似車輛失控，衝撞人行道上的電箱及自來水管線，不僅車頭毀損卡在電箱裡，自來水更是衝2層樓高，看起來就像拍戲般，大馬路旁只這兒下「局部豪大雨」，且專洗一部車。台中市第五分局交通分隊分隊長邱俊皓指出，今（2）日中午12點多，54歲周姓男子駕駛轎車沿北屯松竹路往環中路方向行駛，於路口處左轉過程中，疑似車輛失控，衝撞人行道上電箱及自來水管線，造成車頭毀損。警方趕到現場處理，未受傷的駕駛已先行脫困，酒測值為0，詳細肇事原因由交通警察大隊分析研判。電箱及管線受損部份，也已經修好。不過周男撞破水管後，車頭就卡在電箱前，還導致自來水噴兩層樓高，網友在網路社群貼出「局部豪大雨」的影片，指「怎麼會看個房子出來，就看到消防栓被撞爆變噴泉？颱風假遇水則發？是暗示我該回頭下訂嗎？」