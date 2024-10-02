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中颱直撲台灣，各縣市嚴陣以待，而北北基桃今（2）日停班課卻無明顯風雨，引發外界質疑是國民黨救基隆市長謝國樑免於被罷免，對此綠營幕僚周軒提及今年7月凱米襲台，而當時國民黨前立委鄭麗文訕笑高雄、台南是「蹭」北部放假，時間拉回今日奉勸謝國樑也別怨大家質疑宣布放假動機，這次被說是北北基桃「救樑生活圈」也只是剛好而已。周軒表示，今年7月25日，強烈颱風凱米襲台，當時路徑由宜蘭南澳登陸，桃園新屋出海，然而引進旺盛西南氣流，讓中南部豪雨成災，高雄市茂林區一天下了1345毫米的雨量，打破2009年莫拉克造成的八八風災，在桃源區測得的單日1334毫米的雨量紀錄，高雄、屏東、台南、嘉義多處災情，幾乎泡在水裡。周軒說，而當時國民黨前立委鄭麗文在高雄市前新聞局長王淺秋的節目上，訕笑高雄不該放颱風假，是「蹭」北部的，王淺秋還附和稱「人家比較暖啦」。周軒指出，時間拉回到今天，謝國樑真的不要怨大家質疑宣布放假的動機，畢竟過去南部這麼慘，卻被他同黨同志說成是在「蹭」北部放假，這一次北部被質疑是在「蹭」南部放假，北部四縣市是「救樑生活圈」也剛好而已。