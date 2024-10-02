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▲《姊妹亮起來》由梁赫群（右）以及嚴立婷（左）首次搭檔主持，節目笑料不斷。（圖／民視提供）

▲節目邀請到兩位主持人的另一半分享家中趣事，嚴立婷（左起）、張智峰、Stacey以及梁赫群。（圖／民視提供）

節目《姊妹亮起來》由梁赫群以及嚴立婷首次搭檔主持，節目邀請到兩位主持人的另一半Stacey與張智峰分享家中趣事，夫妻相處真的比八點檔還精彩的話題。張智峰還自爆，和嚴立婷認識第二天就把全身家當都交給對方，讓梁赫群頓時傻眼，直問：「你是不是被仙人跳？」節目笑料不斷。節目一出場梁赫群就介紹，嚴立婷是在他社群模仿孔劉時，罵得最兇的藍勾勾女明星。嚴立婷也表示她接下主持很開心，以後觀眾看節目會更開心，因為可以在每集節目中看她罵梁赫群「替天行道」，逗趣開場笑歪眾人。Stacey忿恨不平爆料，每次問老公梁赫群要不要買零食，對方怕要付錢都說不要，最後都來吃她的，最後她什麼都沒得吃。Stacey還表示，家中有一個神祕的小抽屜，裡面有老公人生的最愛「存摺」，都不讓別人看，一番爆料讓嚴立婷看不下去，直接要老公說家中錢是誰管的，沒想到張智峰竟回答，他們才認識第二天就把全身家當交給嚴立婷了，讓一旁的梁赫群問他當年是否被「仙人跳」，頓時全場笑歪。張智峰難得來到節目，他提到家中更衣室有10幾個隔間，但他只有在下面小小一隔，有次岳母來家中釀酒，一大甕酒不知道能擺在哪裡，嚴立婷竟突發奇想，要把老公衣櫃清空，把那甕酒放在他衣櫃，讓張智峰哭笑不得。沒想到梁赫群卻直呼：「這樣已經很幸福了！」直言他的衣服是放在兒子小學時期的浴盆裡面，堆在一個角落，根本沒有衣櫃，嚴立婷聞言笑說：「我答應你，以後一定給你完整的一格。」氣得梁赫群大喊：「不要胡說！」