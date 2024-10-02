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▲NCT 127成員有Johnny、楷燦、Mark、在玹、泰容、悠太、廷祐、道英。（圖／NCT 127臉書）

南韓男團NCT 127由Johnny、楷燦、Mark、在玹、泰容、悠太、廷祐、道英組成，出道至今8年，於亞洲各地擁有高人氣，今（2）日官方宣布除了服兵役中的泰容之外，其他7位成員將在10月20日於台北舉辦新專輯簽售會。NCT 127 7月底推出第6張正規專輯《WALK》，台灣活動公司「勁維肯創意」稍早在粉專宣布，NCT 127成員10月20日將來到台北舉行專輯簽售會暨粉絲見面會，其中Johnny、在玹、道英、廷祐、悠太會親自來到現場，Mark、楷燦將會擇日以視訊連線的形式和「NCTzen（粉絲暱稱）」互動。主辦單位表示，只要在10月3日至10月12日於KLOOK活動頁面購買「 NCT127- 6th Album [WALK] OFFLINE FAN EVENT in TAIPEI 」活動專輯的粉絲，即有機會參加本次的活動，而購買連結這幾天會在粉專公布。