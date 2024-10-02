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美國東部和墨西哥灣沿岸海港的碼頭工人10月1日開始正式罷工，將衝擊全球供應鏈以及商品物流，許多產業也將受到影響。經濟學家和商學院學者分析，罷工造成的最大經濟影響將反映在商品價格上，持續越長，通膨可能隨之發生，有3種商品將率先上漲。對於罷工帶來的影響，根據CNBC報導，ITR Economics 經濟學家貝克（Lauren Saidel-Baker）表示，碼頭工人罷工將可能會導致新一波的商品通膨，讓人想起疫情大流行時代物流危機的情景；貝克認為，罷工不僅將導致物流延誤，最大的經濟影響將反映在價格上，罷工越久，通膨越有可能發生。新英格蘭大學商學院供應鏈管理教授穆薩維安(Amir Mousavian)表示，在短期罷工中，擁有安全庫存的公司可能得以緩衝最初的中斷，但易腐爛的商品幾乎會立即受到影響。他點出一些貨品價格將首先上漲，包括進口咖啡、香蕉和冷凍食品，因為這些東西的保鮮期不長，這意味著商品存量較低。穆薩維安分析，若罷工需要長時間才解決，企業須尋找替代運輸路線，但也因此會讓成本更高，導致其他商品價格上漲，例如藥品、服裝和汽車。若繼續下去，可能將波及各行各業，最終會由消費者付出代價。