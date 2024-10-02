NBA人氣球隊勇士今夏讓「浪花兄弟」拆夥，Klay Thompson被送至達拉斯，而勇士正式成為Curry的球隊。不過美國媒體仍質疑，「目前勇士的戰力已經離開了爭冠行列，Curry生涯恐難再拿NBA冠軍。」
巴黎奧運會結束後，Klay Thompson的離隊，引發了有關Steph Curry是否會在金州勇士結束職業生涯的猜測。不過，Curry很快就與勇士簽下延長合約，也再次強調想要在金州退休的信念。
Curry表示，「我的目標一直是終身當勇士，同時保持競爭力，而非在此養老。」
美媒：勇士補強乏善可陳
在失去Thompson之後，勇士傳出鎖定了即戰力球星Paul George 和 Lauri Markkanen，不過最後仍空手而回。最終僅補進了Buddy Hield、Kyle Anderson 和 De'Anthony Melton等綠葉球員。
勇士的補強乏善可陳，也反映在盤口上，根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區整理出的國際盤口顯示，只有4支球隊奪冠機率在10%以上，分別塞爾提克（24.4%）、雷霆（12.5%）、尼克（11.1%）和費城76人（10%）。而目前勇士在奪冠賠率排名，仍遠在10名之外。
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Curry表示，「我的目標一直是終身當勇士，同時保持競爭力，而非在此養老。」
美媒：勇士補強乏善可陳
在失去Thompson之後，勇士傳出鎖定了即戰力球星Paul George 和 Lauri Markkanen，不過最後仍空手而回。最終僅補進了Buddy Hield、Kyle Anderson 和 De'Anthony Melton等綠葉球員。
勇士的補強乏善可陳，也反映在盤口上，根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區整理出的國際盤口顯示，只有4支球隊奪冠機率在10%以上，分別塞爾提克（24.4%）、雷霆（12.5%）、尼克（11.1%）和費城76人（10%）。而目前勇士在奪冠賠率排名，仍遠在10名之外。