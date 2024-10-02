鄭凱文千局首度破功！中信兄弟資深先發投手鄭凱文，昨（1）日先發交手台鋼雄鷹，在比賽3局上，吞下投手犯規，卻寫下中職罕見紀錄，成為史上第1位投球局數破千局，才出現投手犯規的選手。值得一提的是，效力味全龍的洋投伍鐸，則是唯一投球局數破千，還沒發生過投手犯規的現役選手。
鄭凱文填補戰力 千局首度破功
鄭凱文昨（1）日先發主投6局，被敲7支安打失3分，送出1次四壞球保送、4次三振，並且靠著打線火力支援，奪下本季第3勝。在9月中，徐基麟因傷退場後，鄭凱文靠著穩定的控球，補上兄弟在本土投手的輪值缺口，近期連續3場先發都繳出好投。
在前場比賽的3局上，兄弟陷入一、三壘有人的失分危機，鄭凱文在面對陳文杰的打擊時，因為轉身動作的停頓，被認定是投手犯規，一、三壘跑者自動前進一個壘包，免費送給台鋼1分，不過兄弟在下個半局就攻進5分大局，最終逆轉比賽戰果。
寫下中職罕見紀錄 現役還剩1人
但重要的是，這是鄭凱文生涯主投的第1082局，首度被判投手犯規，超越原先由陽建福的805局所保持的紀錄，成為中職史上首位，主投破千局數才投手犯規的球員。在中職史上，只有林英傑、康明杉2人，在選手生涯分別投了1055.2局、1037.1局，從沒發生過投手犯規。
而就在鄭凱文出現投手犯規後，目前聯盟現役還保有千局無犯規紀錄的，僅剩下味全的「性感大叔」伍鐸，生涯總共主投1096局，卻沒有被判過犯規。伍鐸在14日交手兄弟的比賽，投完首局後，正式累積9季年資，達標「羅力條款」，將能在明年成為不佔洋將名額的球員。
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭凱文昨（1）日先發主投6局，被敲7支安打失3分，送出1次四壞球保送、4次三振，並且靠著打線火力支援，奪下本季第3勝。在9月中，徐基麟因傷退場後，鄭凱文靠著穩定的控球，補上兄弟在本土投手的輪值缺口，近期連續3場先發都繳出好投。
在前場比賽的3局上，兄弟陷入一、三壘有人的失分危機，鄭凱文在面對陳文杰的打擊時，因為轉身動作的停頓，被認定是投手犯規，一、三壘跑者自動前進一個壘包，免費送給台鋼1分，不過兄弟在下個半局就攻進5分大局，最終逆轉比賽戰果。
寫下中職罕見紀錄 現役還剩1人
但重要的是，這是鄭凱文生涯主投的第1082局，首度被判投手犯規，超越原先由陽建福的805局所保持的紀錄，成為中職史上首位，主投破千局數才投手犯規的球員。在中職史上，只有林英傑、康明杉2人，在選手生涯分別投了1055.2局、1037.1局，從沒發生過投手犯規。
而就在鄭凱文出現投手犯規後，目前聯盟現役還保有千局無犯規紀錄的，僅剩下味全的「性感大叔」伍鐸，生涯總共主投1096局，卻沒有被判過犯規。伍鐸在14日交手兄弟的比賽，投完首局後，正式累積9季年資，達標「羅力條款」，將能在明年成為不佔洋將名額的球員。