我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍先發投手伍鐸，加上保留比賽，本季已累積足夠投球局數，達標「羅力條款」的9季年限。（圖／味全龍提供）

鄭凱文千局首度破功！值得一提的是，效力味全龍的洋投伍鐸，則是唯一投球局數破千，還沒發生過投手犯規的現役選手。鄭凱文昨（1）日先發主投6局，被敲7支安打失3分，送出1次四壞球保送、4次三振，並且靠著打線火力支援，奪下本季第3勝。在前場比賽的3局上，兄弟陷入一、三壘有人的失分危機，鄭凱文在面對陳文杰的打擊時，因為轉身動作的停頓，被認定是投手犯規，一、三壘跑者自動前進一個壘包，免費送給台鋼1分，不過兄弟在下個半局就攻進5分大局，最終逆轉比賽戰果。在中職史上，只有林英傑、康明杉2人，在選手生涯分別投了1055.2局、1037.1局，從沒發生過投手犯規。伍鐸在14日交手兄弟的比賽，投完首局後，正式累積9季年資，達標「羅力條款」，將能在明年成為不佔洋將名額的球員。