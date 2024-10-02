我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國曼谷今（1）日一輛滿載師生的校車在路邊起火燃燒，火勢猛烈，將車身幾乎全數燒毀。（圖／曼谷消防隊臉書粉專）

泰國曼谷街頭昨（2）驚傳火燒車，一輛載著44名師生的學校遊覽車在返程途中因爆胎撞上護欄後起火，當地警方最新消息稱拯救出16名學生與3名老師，其餘25名師生不幸全數罹難，但肇事司機卻在現場遍尋不及，最後警方才在司機老婆娘家追捕到他，司機則稱自己是因為發現滅不了火，一時間驚惶才逃離現場。根據《泰國民意報》、《Nation Thailand》、《曼谷郵報》報導，這輛遊覽車是師生們校外參觀行程所搭乘的車輛，當時車上載有38名學生、6名教師共44人，遊覽車屬於北部省份一處幼兒園造訪曼谷的校外教學車隊之一，遊覽車在返程途中突然爆胎，隨後失控撞上右側金屬護欄起火燃燒。倖存教師表示，當下火勢過大車門卻打不開，最終整輛遊覽車瞬間陷入火海，一共有20名幼童與3名年輕女老師因為逃生不及葬身火海，然而警方卻在現場找不到現年48歲的司機，為此下令將司機追緝到案要求到案說明，經過搜查後最後在司機老婆位在紅統府的娘家找到他。報導指出，司機稱在事發後第一時間下車，並向後車借來滅火器滅火，但在發現無法撲滅火勢後，一時驚惶太害怕才會逃離現場，目前司機被控多項罪名。此外，泰國交通部門表示，該事故車輛的緊急逃生門今年5月23日才通過檢測，狀況良好，為何在起火當下無法順利開啟，導致車上乘客無法逃生，相關原因仍等待當地警方調查才能釐清。