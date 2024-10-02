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中颱山陀兒直撲台灣，各縣市嚴陣以待，而北北基桃今（2）日停班課卻無明顯風雨，引發外界質疑是國民黨救基隆市長謝國樑免於被罷免，前立委鄭運鵬稱「罷免颱風假」將名留青史。國民黨議員鍾沛君則稱，民進黨執政的南部縣市已經連放2天，明後天高機率繼續放，創下史上最長颱風連假，媲美對岸十一長假，酸「這才叫做『名留青史』」。鍾沛君表示，鄭運鵬如今會登上新聞版面，不是靠兒子就是噴口水，最新力作是針對北北基桃今天放颱風假酸言酸語，說什麼「北台灣放了很瞎的颱風假」，是國民黨為了挽救市長謝國樑面臨罷免投票的「集體鄉愿」，用「犧牲科學的決策成就政治的可能性」。鍾沛君說，不知道鄭運鵬到底多看不起基隆市民，一天假就能讓他們想罷免的不罷免了，又或者不罷免的想罷免了，難道這是把人當成了朝三暮四的猴子？再者鄭運鵬說這是「罷免颱風假」，已經名留青史，而民進黨執政的南部縣市從昨天就開始放，已經連放2天，高機率明後天還會繼續放，創下史上最長颱風連假，媲美對岸十一長假，酸「這才叫做『名留青史』」。鍾沛君指出，最幽默的是，鄭運鵬還不忘拍總統賴清德馬屁，說什麼在2012年天秤颱風來襲時，獨排眾議，勇於承擔責難，不放颱風假，因此建立起首長風格云云，反問怎麼不提他2016年颱風梅姬時，剛愎自用自以為是，放半天颱風假被罵到爆炸，史稱「賴神勸童」。