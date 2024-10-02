我是廣告 請繼續往下閱讀

▲板橋大遠百10月2日逛街人潮。（圖／業者提供）

▲山陀兒颱風信義商圈人潮，信義新光三越A8用餐區同樣將近9成滿。（圖／記者吳翊緁攝）

▲大葉高島屋預估今日人潮假日一樣多。（圖／業者提供）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）極龜速朝台灣逼近，預計會在今天深夜至明（3）日凌晨，以「中颱或輕颱」登陸「嘉義、台南或高雄」的陸地，全台今（2）日停班停課，不過北台灣無明顯風雨，各大百貨幾乎都正常營業，中午時期商圈湧入人潮，遠東百貨表示來客數比假日稍多，遠東百貨A13用餐時段主題餐廳全部客滿，來客數增加近兩成，民眾搶在風雨來臨前，出門用餐、囤購防颱物資。山陀兒颱風影響，遠東百貨今（2）日各店維持正常營業，官方統計，週三（2日）遠百來客比假日稍多，特別是12點過後人潮明顯增加。午餐時段餐廳入座率約7成以上，人流還是以餐廳、美食街為主。也有不少消費者飯後逛街，搶在周年慶前夕提早選品。事實上早在10月1日（二）宣布停班停課後，各店就收到消費者訂餐電話，集中在周三午餐時段，多半是闔家出來用餐，同步採購蔬果、食品和麵包。遠百信義A13用餐時段主題餐廳全部客滿，來客數增加近兩成。消費者反應，臨時停班停課真得覺得措手不及，一家大小還是到百貨用餐順便採購物資比較方便。不只遠百湧入大批人潮，今（2）日直擊信義區商圈，可以發現有許多民眾選擇外出用餐，信義區排隊最熱門的一蘭拉麵，等候用餐人潮已經排到階梯外面，一眼看不到隊尾，新光三越A11、A8美食街用餐座位近9成滿，也有不少餐廳出現少量排隊人潮。而位在天母的大葉高島屋同樣也是迎來滿滿人流，現場來客數預計跟假日差不多，民眾都想搶在風雨來臨前，出門用餐、囤購防颱物資。