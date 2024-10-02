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瑞士蘇黎世當地時間1日午間發生一起持刀襲擊事件，中國籍男子持刀攻擊當地一間日托中心，造成3名男童受傷，其中一名男童傷勢嚴重。綜合法新社、BBC等外媒報導，事情發生在瑞士蘇黎世北部地區歐瑞康的購物中心附近，當地時間1日中午左右，當時日托中心的員工正帶著孩童走進園內時，一名23歲中國籍男子持刀襲擊這群孩童，造成三名兒童受傷，其中一名五歲男孩受重傷，正在醫院接受治療。另外兩名五歲男孩在現場接受治療，傷勢較輕。在男子襲擊後，一名日托中心員工在附近一名男性民眾幫助下，當場制伏了兇嫌，等警察趕來。有目擊者表示，當下聽到了孩子們的尖叫聲，後來才有警察趕到現場。後續警察趕到現場，並封鎖周遭道路。目前尚不清楚這位行兇的人的動機，警方表示，調查仍在繼續。近來中國不斷發生無差別攻擊，上海一間超市1日傳出男子持刀猛砍，造成3死13傷；在上月，位於深圳的日本人學校也傳出有中國男子持刀攻擊日籍學童，該學童腹部重創，送醫仍不治身亡。當時中國外交部指出，這是一起個案，類似案件在任何國家都有可能發生，重申中國感到遺憾和痛心。儘管三起事件並未有所關聯，但接連傳出中國籍民眾攻擊事件，也掀起不安，更出現了是否與因中國社會壓力過大，使得部分對生活或遭遇有所不滿的民眾會以激烈的行動報復社會的「獻忠事件」有關。