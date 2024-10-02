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季節性暴雨正影響東南亞，造成洪水和災難意外不斷。泰國中部的一條暴漲的河流淹沒了村莊，有房屋直接被沖走，一段戲劇性的畫面在網路上流傳，影片中位於素可泰府的一座高蹺房屋在日前被洪水沖毀，引起外界關注。地理資訊和太空技術開發機構表示，附近的約姆河決堤，淹沒了該省約54,413 英畝的住宅和農田。該機構補充，約 39,000 名居民受到影響。素可泰府省長蘇查特卡蘇克（Suchat Teekasuk）說，救災官員已被派往受洪水襲擊的地區，為當地人提供援助。泰國和東南亞鄰國正處於一年一度的季風雨季，氣溫飆升，並出現強烈暴雨，導致大範圍山洪暴發。原本洪水僅在泰國北部肆虐，但逐漸往中部移轉，泰國政府擔憂最終會來到首都曼谷，造成難以挽回的災難。泰國作為全球受洪水影響最嚴重的十個國家之一，除了每年7月至10月的季風季節外，今年的聖嬰現象也帶來了比往年多15%的降雨量，泰國北部多個府在8月底、9月初遭逢嚴重水患，特別是清萊府（Chiangrai）和清邁府（Chiangmai）遭受近30年來最嚴重水災，清萊和清邁共有數十人因為洪災死亡、多人受傷和行蹤不明。