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▲山陀兒颱風估明（3）日清晨至上午登陸，降雨趨勢由南往北，甚至在台灣上空消散時，北部山區、基隆北海岸仍要持續留意豪雨。（圖／翻攝NCDR）

▲今晚到明天白天，雨勢最大的地區是「嘉義以南」，隨著山陀兒颱風北上，降雨區域也會慢慢往北移。（圖／中央氣象署）

「詭步秋颱」山陀兒颱風（Krathon）不止移動路徑讓全球氣象機構摸不著頭緒，連移動速度也極緩慢，登陸台灣的時間也不斷變化。不過稍早前中央氣象局長鄭明典，也發現山陀兒出現了即將移動的「關鍵訊號」，並解釋其中原理。據氣象署資料，山陀兒颱風今天下午5時，中心位置高雄的西南方約110公里的海面上，以每小時9公里的速度，向北北東進行，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。中央氣象署也預估，山陀兒颱風會在明（3）日清晨至上午，以「較弱的中颱或輕颱」登陸「嘉義、台南或高雄」的陸地。對此，前中央氣象署長鄭明典晚間也發現，山陀兒颱風的環境場，西風開始增強，山陀兒颱風即將偏向東方而動。鄭明典也補充，「在以前資料缺乏年代，這會造成「清晨驚訝(morning surprise)的意外，現在觀測和預報工具都進步很多，剩下的就是看我們防災體系如何反應了」，也表示預報細節請以中央氣象署的颱風警報為準。